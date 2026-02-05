Латвийская железная дорога уволила 13 граждан Беларуси и России

Латвия продолжает политику ущемления прав так называемых неграждан. Жертвами дискриминации в основном становятся белорусы и россияне. Власти решили лишить их основного права человека – на труд. Несколько дней назад в больнице Даугавпилса уволили почти 50 сотрудников с белорусскими и российскими паспортами. Теперь эту эстафету подхватила латвийская железная дорога, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В компании заявили, что уже расторгли контракты с 13 гражданами Беларуси и России. Но это не окончательный список. В ближайшее время работы лишатся еще 13 человек. Причина все та же – закон о так называемой национальной безопасности, согласно которому белорусам и россиянам запрещено работать на объектах стратегической инфраструктуры. И в этом случае, выходные пособия людям, оказавшимся на улице не по своей вине, не полагается. Руководство железной дороги хотело уволить еще пять сотрудников. Но сделать это помешала их высокая квалификация. Найти замену ценным работникам оказалось трудно.