Александр Величко, председатель общественного объединения «Совет отцов»:

Беларусь на первом месте в мире по числу отцов-одиночек. Нигде в мире нет столько ответственных пап. Это меня очень радует. Я читаю лекции по всему постсоветскому пространству, по университетам, недавно был в Узбекистане.

И кстати, наши отцовские программы по работе с отцами в школах министерство образования Узбекистана сейчас адаптирует, переводит наши. БГПУ разработал – мы вместе это делали. И я вам так скажу: у нас есть уникальные программы, которых нет нигде.

И у нас ситуация с папами – по ответственности отцов – она выше, чем где бы то ни было. Это объективно.