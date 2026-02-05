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Павлова назвала попытку Латвии и Эстонии встроиться в переговоры запоздалой

05 февраля 2026 09:16
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Павлова назвала попытку Латвии и Эстонии встроиться в переговоры запоздалой-0

Попытка Латвии и Эстонии присоединиться к переговорам между Россией и США по Украине выглядит логичной, но запоздалой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО им Е. М. Примакова РАН Мария Павлова.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис предложили назначить специального представителя ЕС для участия в диалоге. По словам Павловой, инициатива совпала с визитом французских представителей в Москву и отражает желание Европы сохранить свою роль в этом процессе.

Она отметила, что предложение также носит внутриполитический характер: на фоне социальных и экономических проблем правительства Латвии и Эстонии теряют поддержку, и такие шаги должны частично успокоить общество.

Фото: pixabay

# Международная политика

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