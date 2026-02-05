Поисковый отряд «Громовцы» возвращает имена героев-авиаторов! Рассказываем о выставке «Не вернувшимся из полёта»

Александр Меженный, ведущий: Вы приехали к нам не с пустыми руками. В данном случае мы наблюдаем большое количество и фотографий, и даже определенного рода артефакты. Вам спасибо большое. Школа у вас непростая, находится тоже в необычном месте. Много историй, связанных с Великой Отечественной войной, коснулись непосредственно вашей школы. И о названии отряда тоже поговорим. Почему «Громовцы»?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Голубев, руководитель поисково-исследовательского отряда «Громовцы» СШ № 40 г. Витебска имени М. М. Громова и Макар Ламеко, член поисково-исследовательского отряда «Громовцы» СШ № 40 г. Витебска имени М. М. Громова.

Как оживить страницы учебника истории? Ответ знают в витебской школе № 40, где работает поисковый отряд «Громовцы». Ребята под руководством наставников не просто изучают прошлое, они по крупицам восстанавливают судьбы летчиков, не вернувшихся с войны. Результатом этой многолетней работы стала мемориальная выставка «Не вернувшимся из полета».

Александр Голубев, руководитель поисково-исследовательского отряда «Громовцы» СШ №40 г. Витебска имени М. М. Громова:

Наша школа носит имя Михаила Михайловича Громова. Это величайший летчик, действительно, соратник Чкалова. Но он командовал еще в годы войны 1-й и 3-й воздушной армией. Часто у нас спрашивают, почему именно именем Громова школа названа. Все дело в том, что, да, он не освобождал сам Витебск. Однако он подготовил армию, он перед этим командовал и готовил 1-ю воздушную армию, а именно 1-я и 3-я воздушные армии участвовали в освобождении Витебской области.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Расскажите, пожалуйста, про уникальность и образовательную ценность вашего проекта, работе отряда и как вы, каким образом отбираете ребят для такой серьезной и сложной работы?

Александр Голубев:

Вообще историю надо потрогать. Она лучше тогда понимается. В чем уникальность? Когда дети непосредственно участвуют в работе архивов. Когда они работают в поле, они видят всю трагедию боев, пережитый ужас молодых солдат.