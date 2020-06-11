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«Обустроить родники как красивое, живописное место». Белорусов приглашают участвовать в акции

11 июня 2020 12:08
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В эфире программы «Большой город» обсудили вопрос облагораживания родников в Минске.

Степан Дубницкий, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
5 июня стартовала общереспубликанская акция «Расскажи о своем роднике» под эгидой министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Каждый желающий может принять участие в этой акции по наведению порядка на родниках и направить материалы в Институт водных ресурсов. Эту информацию можно увидеть на сайте Минприроды, на сайте комитета природных ресурсов. Она общедоступна.

«Обустроить родники как красивое, живописное место». Белорусов приглашают участвовать в акции-1

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
Почему такое внимание именно родникам. Возникла проблема загрязнения этих источников?

Степан Дубницкий:
Нет, просто возникла идея обустроить родники как красивое, живописное место. Чтобы люди могли подойти к ним, попить воды, отдохнуть.

# Экология # общество # Степан Дубницкий # Екатерина Забенько

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