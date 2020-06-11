«Обустроить родники как красивое, живописное место». Белорусов приглашают участвовать в акции

В эфире программы «Большой город» обсудили вопрос облагораживания родников в Минске.

Степан Дубницкий, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

5 июня стартовала общереспубликанская акция «Расскажи о своем роднике» под эгидой министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Каждый желающий может принять участие в этой акции по наведению порядка на родниках и направить материалы в Институт водных ресурсов. Эту информацию можно увидеть на сайте Минприроды, на сайте комитета природных ресурсов. Она общедоступна.