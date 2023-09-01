«Надо их крутануть где-то». Лукашенко показали разработки воспитанников технопарка

Проект основывается на том, что на дрон будет помещаться камера с различными датчиками, он будет взлетать, локально прослеживать территорию. Потом будет отправляться специально обученным людям, они будут составлять карту полей, выявлять, где необходимы удобрения. Потом дрон с удобрением будет взлетать и локально, где точки, вспышки заболевания, опрыскивать их.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И подкармливать растение, и защищать. Понятно. Перспективно.

– Мы здесь ориентировались не на очень большое хозяйство, не глобально. А где фермерское хозяйство, где можно подкормить, увидеть…

– Надо их крутануть где-то в каком-то сельхозпредприятии. Пускай берут свои дроны, смотрят поля, а они у нас разные. Климатические-то условия – понятно, а плодородие почв разное. Иногда едешь, видишь желтое поле, пятно, дальше желтое, особенно в этом году, дальше более или менее зеленое. И там, где пожелтели эти поля, надо растения поддержать, подкормить. Так что берите свои аппараты, и я обеспечу.