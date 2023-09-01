«Надо их крутануть где-то». Лукашенко показали разработки воспитанников технопарка
Новости Беларуси. Талантливые люди, интеллект нации – самое большое богатство, залог сохранения государственности, суверенитета и независимости нашей страны. Об этом заявил Александр Лукашенко во время линейки в Национальном детском технопарке, где собрались самые заинтересованные в углублении знаний ребята из разных регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Ты пришел учиться, получать знания – учись и получай знания». Подробнее.
Для главы государства провели небольшую экскурсию по территории технопарка. Показали проекты, которые реализованы собственными силами, и лаборатории, в которых проводят исследования.
Проект основывается на том, что на дрон будет помещаться камера с различными датчиками, он будет взлетать, локально прослеживать территорию. Потом будет отправляться специально обученным людям, они будут составлять карту полей, выявлять, где необходимы удобрения. Потом дрон с удобрением будет взлетать и локально, где точки, вспышки заболевания, опрыскивать их.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И подкармливать растение, и защищать. Понятно. Перспективно.
– Мы здесь ориентировались не на очень большое хозяйство, не глобально. А где фермерское хозяйство, где можно подкормить, увидеть…
– Надо их крутануть где-то в каком-то сельхозпредприятии. Пускай берут свои дроны, смотрят поля, а они у нас разные. Климатические-то условия – понятно, а плодородие почв разное. Иногда едешь, видишь желтое поле, пятно, дальше желтое, особенно в этом году, дальше более или менее зеленое. И там, где пожелтели эти поля, надо растения поддержать, подкормить. Так что берите свои аппараты, и я обеспечу.