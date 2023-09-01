Материальную помощь к учебному году получил каждый пятый ученик в стране

В Плещеницкую среднюю школу № 2 Логойского района поздравить учащихся приехала министр труда и социальной защиты. Как заметила Ирина Костевич, День знаний – праздник не только для детей, но и для взрослых. Потому каждый год министр приезжает в одну из школ, чтобы провести этот день с ребятами.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

К этому дню, к учебному году готовится вся страна. Готовятся не только родители, детки, но и власть. Посмотрите, сколько по стране открыто школ, обновлены, сделаны ремонты в школах. Как много было контрольных мероприятий и совещаний, чтобы сверить часы, насколько действительно к учебному году готовы наши школы. Кроме этой материальной поддержки, сегодня активно подключились и наниматели страны. Мы уже несколько лет как запустили такую интересную, на мой взгляд, акцию. Это «Компания, дружественная родителям». Когда бизнес, наниматель тоже оказывает поддержку своим работникам, чьи дети сегодня идут в школу.

Для подготовки к учебному году белорусским семьям оказана существенная финансовая поддержка. Только многодетным направлено более 25 миллионов рублей. Материальную помощь получил каждый пятый ученик в стране.