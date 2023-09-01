Руководитель совместных учений ОДКБ обозначил основные задачи для размещённых в Беларуси военных

Коллективный ответ на внешние угрозы. На территории Беларуси 1 сентября начинается совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония открытия прошла в Брестской крепости. В «Боевом братстве» задействуют полигоны и участки местности Брестской, Гродненской и Минской областей, более 2,5 тысячи военнослужащих и до 500 единиц вооружений и техники. В общем замысле маневров, которые продолжатся по 6 сентября, совместные и специальные мероприятия, объединяющие подготовку различных компонентов войск ОДКБ.

Андрей Матиевич, руководитель совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство»:

В ходе активной фазы учений мы предполагаем отработать ряд специальных задач, которые в предыдущие годы не отрабатывались. В первую очередь, это вопрос всестороннего обеспечения аэродромных участков дороги по обеспечению повторного применения авиации. Вопрос считаю достаточно актуальным, аэродромы всегда подвергаются ударам в первую очередь. Поэтому рассредоточение авиации, сохранение ее живучести – это ключевой вопрос для любой группировки войск. Второе – это с вводным формированием войск РХБЗ и медицинского обеспечения будут отработаны вопросы организации районного карантина, который считаем, что с учетом повышения риска биологических угроз, тема также очень актуальная.