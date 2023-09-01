«Вы только можете предлагать». Психолог рассказала, как найти подходящее увлечение для ребёнка

Валерия Яскевич, корреспондент:

Мама хотела, чтобы дочь стала балериной, а папа видел в ней талантливую актрису. Найти подходящее увлечение для ребенка – непростая задачка! Как помочь детям с выбором и не сделать их заложниками родительских предпочтений?

Галина Швец, детский психолог:

Ключевое то, что нужно отслеживать, что хочу я, задавать вопросы себе и задавать вопросы своему ребенку. И учитывая то, что ребенок озвучивает, принимать его желания, его интересы. И понимать то, что это отдельная личность и вы не можете навязывать какие-то свои желания. Вы только можете предлагать, а уже ребенок сам будет решать, будет он посещать те или иные занятия или нет.

Ирина Малолетняя:

У моей мамы была такая амбиция, что она хотела играть на фортепиано. Она этого не смогла сделать и реализовывала это через меня. Я ненавидела этот инструмент, эту музыку. Поэтому на своем не очень положительном опыте я решила, что мой ребенок должен заниматься тем, что он любит, что ему нравится и приносит ему радость. Ключ к поиску призвания – в расширении кругозора и реального опыта. Промониторьте ситуацию с кружками в вашем районе и поэкспериментируйте с детьми над видами деятельности. Сегодня в центрах дополнительного образования организовано много интересных секций.

Елена Михайлиди, директор центра дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г. Минска:

В нашем центре ежегодно занимаются около 5 000 детей. Сегодня самыми востребованными являются современная хореография, вокал, декоративное творчество, изобразительная деятельность, айкидо, шахматы, радиоэлектроника. В этом году у нас открываются новые кружки: театральный кружок, фотокружок, еще открываем кружок по финансовой грамотности, электронная игрушка и роспись по стеклу.

Не спешите бить тревогу, если ребенок ничем не интересуется. Быть может, он еще не познакомился с тем занятием, которое придется по душе. Чтобы исправить ситуацию, нужно больше ему рассказывать и предлагать, посещать культурные места, знакомить с различной литературой и показывать образовательные и тематические ролики.

Ирина Малолетняя:

Своему старшему ребенку я позволила выбирать. Он пробовал очень много всяких хобби, но он определился ближе к своим 10 годам, когда стал активно увлекаться кулинарией. Мой младший ребенок, я обратила внимание на его активный темперамент. Он холеричного склада, ему нравится физическая активность, танцы и музыка. Мы совместили это все в фигурном катании. Я считаю, что хобби – это увлечение, основанное на интересе. Оно должно приносить веселье, радость и расслабление. Настаивать на том, чтобы он что-то посещал, наверное, неправильно.