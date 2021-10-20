И даже магнолия. В Бресте собираются высадить 12 тысяч деревьев и кустарников

Новости Беларуси. Брест сохранит статус «зеленой» столицы Беларуси – свыше 45 % городской территории занимают зеленые насаждения. В октябре улицы украсят еще 12 тысяч деревьев и кустарников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Брест сохранит статус «зеленой» столицы Беларуси – свыше 45 % городской территории занимают зеленые насаждения. В октябре улицы украсят еще 12 тысяч деревьев и кустарников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К осеннему озеленению приступили коммунальные службы. В их распоряжении более 40 разновидностей хвойных и лиственных растений. В новых микрорайонах точечно распределяют быстрорастущие саженцы – уксусное дерево, сумах, клен остролистый и серебристый. Также высаживают дубы, рябины, ели. По концепции озеленения Бреста, площадь природных зон в городе в будущем должна увеличиться на 10-15 %, что благоприятно повлияет на экологию.
Ольга Борисенко, главный ландшафтный архитектор Бреста:
Наши привычные породы – это лиственные и хвойные деревья. Но также мы высаживаем иногда и экзоты, такие как магнолия, тюльпановые деревья и другие экзотические породы. В нашем климате они хороши приживаются, так как идет потепление. В этом году строится много социальных объектов, кварталы, медцентр, детская больница. В них тоже производится хорошее озеленение.
Во время летнего сезона от бабочки-вредителя – самшитовой огневки – пострадали кустарники в центре города. Насекомое питается не только листочками, но и молодыми побегами. Ландшафтные дизайнеры рассматривают альтернативу. Всего в 2021 году в Бресте укоренятся 25 тысяч новых зеленых «жителей».