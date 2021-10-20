Азарёнок: «Все эти Дуди и Пивоваровы, клеветники и хулители нашего Президента – проплаченные пропагандисты»

Новости Беларуси. Как создаются интернет-авторитеты и сколько это стоит? Кто пытается купить белорусский КГБ и зачем в Европе с таким остервенением избивают непривитых людей? Авторская программа Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Классика марксизма учит нас вычленять главное противоречие современной эпохи. И сегодня оно предельно простое. Это выбор между честью и бесчестьем. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте. Современный захват государств происходит по-карфагенски. Если Рим вводил легионы, то держава Ганнибала действовала подлостью, хитростью, подкупом и обманом. Вторым Карфагеном стала Венеция, страна ядов и кинжалов. Затем этот змеиный дух перешел к англосаксам. Задача та же. Вечная. Разрушить Рим. Нынешний, третий – Россию. Для этого нужно уничтожить Беларусь. Змагары вечно кичатся своими миллионами просмотров. Вот, мол, нас поддерживают. И наивные люди не понимают, как это делается. Расскажу на примере России. Все эти Дуди и Пивоваровы, клеветники и хулители нашего Президента – проплаченные пропагандисты. Жалкие и бесталанные – они ничего из себя не представляют. Повторяют мантры, созданные в штабах ЦРУ еще в прошлом веке. Но их раздувают. Исключительно с помощью технологий.

Григорий Азаренок:

В 2011 году в израильском городе Хайфа четверо выходцев из бывшего CCCР – Артем Геллер, Михаил Шапашников, Александр Шапошников и Илан Трояновский – создали собственную многоканальную сеть на YouTube. Ее основными направлениями стали управление и защита авторских прав, продвижение и оптимизация каналов внутри видеохостинга. Легко понять, кто стоит за этими персонажами. Не добрые дяди-меценаты, а спецслужбы и военные. Под это выделяются бюджеты западных государств. Это называется спецпропаганда. Например, на раздувание Дудя было потрачено 50 миллионов рублей. Моргенштерну для «оскотинивания» наших людей заливают по 20 миллионов рублей. У нас всем этим занимался ворюга Бабарико. Бабки, бабки, только бабки. Бесконечные, зеленые. Они их обожают. Это для них альфа и омега. Это суть их жизни. Сунгоркин, которому бы уже и о душе надо подумать и хотя бы извиниться перед нашим народом и Президентом, заявил сегодня, что предложит белорусскому КГБ залог. Готов отдать любые деньги, чтобы освободили подлеца Можейко. Забери их с собой в могилу, дьяволу будешь взятки предлагать. А белорусы помнят лучшее русское кино.

Я мзду не беру, мне за державу обидно. Григорий Азаренок:

Ложь и лицемерие – вот их жизнь. Вот их сущность. Они окружают нашу страну со всех сторон. Сегодня стало известно, что поляки вновь избили беженцев. В лагере Уснаж-Гурны. Людей затравили газом, жестко избили, Полчаса женщин и детей держали на холодной земле, а потом увезли вглубь Польши. И всем неполживцам плевать, все верховные комиссары по мифическим правам пьют кофе со штруделем и не давятся. Полный маразм поглотил наших южных братьев. Энергетическая катастрофа, тотальная коррупция, убийства чиновников средь бела дня, война и религиозный раскол, полный износ инфраструктуры, повальная нищета. Вы думаете, это проблемы? «Мисс Вселенная» из Украины посмела заговорить на русском языке. Вот это настоящая проблема. Ее затравили со страшной силой. Вот эти люди учат нас жить.

Григорий Азаренок:

А вот это кадры из Парижа. Как вы думаете, кого метелят полицаи с такой лютой ненавистью? Радикалов, рецидивистов, террористов, маньяков? Нет, хуже. Они избивают страшных преступников, которые посмели войти в торговый центр без ковидного сертификата. Свободу проявили, дышать хотят, видите ли. Не устраивает это глобальную элиту. Всем сидеть и не рыпаться, будете делать столько прививок, сколько мы скажем. Скажем сидеть по домам – будете сидеть. Изобретем вам новый штамм. Скажем повесить себе веревку на шею и удавиться – удавитесь как миленькие. Мы так захотели, хозяева денег. Не нравится – получай дубинкой, а скоро отстреливать будем. И в океане лицемерия и маразма есть остров свободы. Беларусь. Где не называют свой народ тупым быдлом, где не ломают его через колено. Где Президент слышит и чувствует людей. Потому что он и есть народ. На вашей стороне – печатный станок и бесконечные миллиарды. Флот и ракеты. Глобальная ложь и подлое лицемерие. Тысячелетиями накопленная злость.