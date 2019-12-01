Надежда на раскаяние. Будут ли в Беларуси давать второй шанс тем, кто впервые осуждён по «наркотической статье»

Новости Беларуси. Справедливое отношение. Этот принцип положен в основу государственной политики в нашей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Не буду лукавить и говорить, что ему подчинены абсолютно все решения. Но если тщательно проанализировать, то сбой происходит отнюдь не на системном уровне – дело скорее в так называемом человеческом факторе.

Но ведь тот же самый человеческий фактор – это словосочетание не только с негативной коннотацией. Именно индивидуальный подход зачастую помогает принять единственно верное решение, когда речь идет о судьбе человека. И особенно о судьбе молодого человека. Не дать слабину, но и не загубить. По поручению Президента, в стране рассматривается возможность дать второй шанс тем, кто впервые был осужден по «наркотической статье». Приоритетом станет как раз индивидуальный подход вплоть до помилования случайно оступившихся. Анастасия Дехтяр продолжит тему. Поворот не туда или из спорта в наркоманы. 39-летний минчанин рассказал, как жизнь за проволокой меняет привычку быть «под кайфом» Видеоархив сюжетов СТВ. 2013 год. Едва ли не ежедневно шок-контент: умер от передозировки, «под кайфом» выпрыгнул в окно, выколол глаза, чуть откачали и спасли от психоаагонии после спайсов. Машина смерти, заправленная синтетическими наркотиками, жадно и беспощадно проглатывала белорусов.

Екатерина Шелегова, заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

Своего пика количество наркопреступлений достигло в 2014 году. Составило 46 %. Количество передозировок достигало 1500, много летальных исходов. Молодые люди гибли, становились инвалидами. Ситуация была патовая, необходимо было принять на государственном уровне решение.

Тогда, в 2014-м, щитом стало решение Президента. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тема наиактуальнейшая. Мне кажется, важнее темы, которую мы должны сегодня решать, нет. Вы прекрасно понимаете, какие дети рождаются от этой молодежи, и что будем иметь в стране, какой будет генофонд. Надо решительно пресечь.

Жесткий и комплексный подход лег в основу декрета № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».

Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Помню, как я, работая руководителем силового подразделения, выезжал на места происшествия, и видел матерей, которые потеряли своих детей. Когда Президент поддержал инициативу правоохранительных органов по ужесточению ответственности за сбыт, распространение наркотиков, мы спасли огромное количество жизней детей. Тогда же были введены в правовой оборот такие понятия как «базовое вещество» и «аналог». Такой белорусский опыт борьбы с синтетикой стал передовым примером в мировой практике.

Будни в лаборатории, где проводят экспертизу наркотиков. Что находится в изъятом свертке до исследования может быть и неизвестно. Между тем, некоторые вещества настолько опасны, что хватает буквально частицы, попавшей даже на кожу, и начнется интоксикация всего организма. С таким ядом приходится работать. «Классика» и грязная химия. Несколько лет назад наркохимики синтезировали новые молекулы, которые обладали психотропным действием, для того, чтобы обойти запрещающие законодательные нормы.

Опасность в том, что пока правоохранители идентифицируют «новинку» и внесут в черный список, она якобы легальна. С 2012 года перечень запрещенных веществ регулярно изменялся. Сейчас в нем больше 600 веществ, причем не только тех, которые появлялись в Беларуси, но и во всем мире.

Владимир Атрашков, начальник главного управления специальных экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Последнее пополнение состоялось 11 ноября. Два синтетических каннабиноида, которые выявлены в России и Шведции. Они попали в этот список. Благодаря такой постоянной работе с 2014 года на территории нашей страны не было ни одного психоактивного вещества, которое не было бы под государственным контролем. Новинки есть и бывают, но они уже под контролем.

Екатерина Шелегова:

Количество несовершеннолетних (преступников – прим. ред.) значительно снизилось. Например, сегодня в воспитательных колониях содержатся всего лишь шесть лиц, которые не достигли 18 лет. Что касается рецидивной преступности, она тоже имеет очень серьезную тенденцию к снижению.

Статистика как индикатор «правильности» решений. За пять лет наркопреступлений стало меньше в 1,5 раза, а совершенных с участием несовершеннолетних – в пять. Но это не чистая погоня за результатом. Все эти годы правоприменительная практика в стране анализировалась. 328 статья стала особым пунктом не только в уголовных процессах, но и в общественных. В Администрацию Президента поступало много обращений как со стороны осужденных, так и от людей, чьи родственники пострадали или погибли от употребления наркотиков. «Надо бороться не со следствием, а с причиной». Матери сыновей, осужденных за сбыт наркотиков, рассказали, как отстаивают права детей После спецсовещания у Президента было дано конкретное поручение: разработать дополнительные подходы в борьбе с наркопреступностью и к 1 января 2020 года выработать комплекс мер. Из важнейшего – пересмотреть критерии оценки эффективности работы правоохранителей.

Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Чтобы не было соблазна написать просто какие-то цифры, что мы боремся, предусмотрен комплекс мер по организации объективного учета, статистики. К примеру, это отслеживание динамики роста наркотрафика или увеличение количества преступлений. Не просто в чистом виде, а с пониманием, сколько изъяли наркотических веществ, сколько вообще у нас умерло лиц от передозировки или попало в медицинские учреждения от передозировки. Сопоставляя эти объективные показатели, можно сделать вывод об эффективности нашей борьбы.

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:

Генпрокуратуре было поручено подготовить с учетом мнений всех заинтересованных ведомств программу. Скоро соберем совещание всех органов, в том числе правоохранительных, и выслушаем руководителей по этому поводу.

Руководствуясь принципами справедливости, поручено пристально рассмотреть состав осужденных за наркопреступления. Тонкое дело. Найти не только «белое» и «черное», а тех, кто по глупости запутался, но осознал навсегда. Олег Гайдукевич:

Если это крупный сбытчик, то ужесточение дальше должно быть, потому что это торговец смертью, убийца. Там должно быть еще более жесткое наказание. Так надо смотреть на вещи. Но если это подросток, человек, который попал в какую-то компанию, первый раз продал две травинки марихуаны, я согласен, что не надо сажать его на огромный срок. Индивидуально надо подходить, чтобы жить человеку не ломать. Сейчас мы рассматриваем вопрос о выходе по помилованию, по амнистии, чтобы люди могли начать новую жизнь с учетом того, что государство должно перевоспитывать, не должно ломать полностью человеку судьбу.

Виктор Чайчиц, председатель Республиканской коллегии адвокатов:

Здесь важно, что за человек, насколько он достоин проявления к нему милосердия, снисхождения, понял ли он, что натворил и каким он будет на свободе. Нам надо прислушиваться к словам Президента, который ратует за справедливость, который говорит, что мы должны видеть человека, помочь, а не вести какую-то формальную статистику. Надо со злом бороться сообща.

Пересмотр дел предполагается буквально под лупой, в призме – обстоятельства произошедшего, личность осужденного, его поведение. Если все это будет позволять применить новый подход, то под ответственность поручителей – родителей, близких – нормы могут быть пересмотрены. Между тем, такие новости уже добавили блеска в глазах матерей, чьи сыновья отбывают наказание по 328-й.