Из спорта в наркоманы. Минчанин рассказал, что тюрьма, возможно, спасла его от смерти

Новости Беларуси. В одночасье минчанин Роман Любин разрубил узы брака и начал жизнь за колючей проволокой. Мужчине 39 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В одночасье минчанин Роман Любин разрубил узы брака и начал жизнь за колючей проволокой. Мужчине 39 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Он осужденный Волковысской колонии строгого режима. Рецидивист, это уже третий срок. Если вначале сидел за кражи год-два, то в этот раз осужден почти на 8 лет за хранение и распространение наркотиков. Его история жизни как поворот не туда: из большого спорта в наркоманы.
В 20 лет подсел на «дурь»: ночные клубы, плохая компания, экстази. А потом травма, прощай спорт и здравствуй жизнь «под кайфом». И вроде понимал, что из наркотического омута надо выбираться, но ломка твердила обратное, а доза требовала денег.
Роман Любин, осужденный исправительной колонии № 11 Волковыска:
Просто изготавливали дома наркотики. Как такового распространения не было. Собралась компания людей, которые друг друга давно знают. Каждый из них употреблял наркотики. Мне дали восемь лет – это очень много по меркам вообще жизни. Само законодательство – не скажу, что мне что-то надо. Но к следствию надо подходить очень скрупулезно.
В то же время Роман считает, что, если бы его не посадили, то, наверное, он бы уже умер либо от передозировки, либо из-за проблем со здоровьем.
Срок Романа на исходе, уже вскоре досрочное освобождение за хорошее поведение. А ведь сценарий мог быть другим: последним и без послесловия.