В Беларуси появилась новая климатическая зона. Как это сказывается на природе

Новости Беларуси. Озимые во власти небесной канцелярии. Они могут выстоять в мороз от 14 до 23 градусов, в зависимости от культуры. Но без снежного покрова погибнут, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сейчас посмотрим, какая у нас корневая система. Владимир, кажется, знает здесь каждый стебелек (мужчина работает с 1997 года). Полного вымерзания озимых даже в бесснежную зиму за свою практику не встречал. Кстати, в Беларуси теперь четыре климатические зоны. Если раньше наиболее холодная зона занимала около 40 % нашей страны, то теперь – где-то 10 %. А вот в относительно новой – четвертой – годовая сумма температур выше 10°C. Свой урожай винограда, арбузов и дынь здесь не в диковинку.

Владимир Шевчук, начальник отдела растениеводства, механизации и охраны труда:

Раньше в Беларуси были три климатические зоны. В связи с этим самое главное в наших условиях – это сохранить влагу. На протяжении нескольких лет за исключением прошлого года снежный покров был недостаточным, и озимые выходили из зимовки очень сложно. Проблемы с озимыми, которые могут произойти – это вымерзание, выпревание или разрывы корневой системы (тоже с морозами все связано).

Появилась не только новая климатическая зона, но и рыба.