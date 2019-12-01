Прямой эфир

В Беларуси появилась новая климатическая зона. Как это сказывается на природе

01 декабря 2019 18:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Озимые во власти небесной канцелярии. Они могут выстоять в мороз от 14 до 23 градусов, в зависимости от культуры. Но без снежного покрова погибнут, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Беларуси появилась новая климатическая зона. Как это сказывается на природе-1

Сейчас посмотрим, какая у нас корневая система.

Владимир, кажется, знает здесь каждый стебелек (мужчина работает с 1997 года). Полного вымерзания озимых даже в бесснежную зиму за свою практику не встречал. Кстати, в Беларуси теперь четыре климатические зоны. Если раньше наиболее холодная зона занимала около 40 % нашей страны, то теперь – где-то 10 %. А вот в относительно новой – четвертой – годовая сумма температур выше 10°C. Свой урожай винограда, арбузов и дынь здесь не в диковинку.

В Беларуси появилась новая климатическая зона. Как это сказывается на природе-4

Владимир Шевчук, начальник отдела растениеводства, механизации и охраны труда:
Раньше в Беларуси были три климатические зоны. В связи с этим самое главное в наших условиях – это сохранить влагу. На протяжении нескольких лет за исключением прошлого года снежный покров был недостаточным, и озимые выходили из зимовки очень сложно.

Проблемы с озимыми, которые могут произойти – это вымерзание, выпревание или разрывы корневой системы (тоже с морозами все связано).

В Беларуси появилась новая климатическая зона. Как это сказывается на природе-7

Появилась не только новая климатическая зона, но и рыба.

В Беларуси появилась новая климатическая зона. Как это сказывается на природе-10

Виктор Ризевский, заведующий лабораторией ихтиологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:
Черноморские виды рыб потихонечку поднимаются по рекам, по Днепру к нам в Беларусь. И вот таких видов уже восемь штук поднялось из Черного моря. Из них пять бычков. Раньше мы знали только бычки в томате черноморские, а сейчас черноморские бычки у нас в Беларуси обитают. Та же самая килька – вот она у нас в Беларуси.

В Беларуси появилась новая климатическая зона. Как это сказывается на природе-13

# Погода в Беларуси # общество # Владимир Шевчук # Виктор Ризевский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белгидромет: именно в январе отмечаются периоды аномально тёплой погоды, до +10ºС
01 декабря 2019 18:07

Белгидромет: именно в январе отмечаются периоды аномально тёплой погоды, до +10ºС

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре?
01 декабря 2019 17:39

Путешествие в новогоднюю сказку, где даже взрослый почувствует себя ребёнком. Какими яркими событиями порадует Dana Mall в декабре?

Водный марш-бросок по Припяти. Рассказываем про уникальный комплекс в Столинском районе, окружённый рекой и болотом
01 декабря 2019 17:27

Водный марш-бросок по Припяти. Рассказываем про уникальный комплекс в Столинском районе, окружённый рекой и болотом