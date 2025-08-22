Финляндия поставит Киеву первую партию БПЛА во второй половине года

Финляндия планирует отправку Украине первой партии дронов во второй половине 2025 года, пишет РИА Новости.

В ноябре 2024 года представители компании Summa Defence, специализирующейся на оборонных и охранных технологиях, объявили о планах запуска производства беспилотных летательных аппаратов для поставок в Украину в начале 2025 года. В связи с чем возникла необходимость открытия профильного завода в Финляндии.

Представители компании информировали о запуске производственных мощностей в эксплуатацию на юге Финляндии: ведется производство тестовой партии вместе с партнерами из Украины.

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