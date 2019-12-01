«Надо бороться не со следствием, а с причиной». Матери сыновей, осуждённых за сбыт наркотиков, рассказали, как отстаивают права детей

Новости Беларуси. По-белорусски размеренная жизнь Ольги, как ни банально, разделилась на «до» и «после». В конце января прошлого года ее 17-летнего Васю задержали прямо у подъезда дома, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как выяснилось, парень вместе с другом стал так называемым закладчиком доз. Это мать выяснила уже позже, как и увидела интернет-переписку с продавцом, который нанял ее сына в качестве курьера.

Ольга Савченкова, мама осужденного по статье 328 УК Беларуси:

Да, мой сын нарушил закон, но неужели мой несовершеннолетний сын должен получать 10-летний срок за закладку наркотиков? 10 лет – это все. Нет жизни детской. Она вычеркнута. Мой ребенок уже давно раскаялся, все понял, зачем же его держать. Наркотики – удар, который нужно отражать, причем не только механически, но и стратегически. Ведь в этой войне сдетонировать может и другое. Поворот не туда или из спорта в наркоманы. 39-летний минчанин рассказал, как жизнь за проволокой меняет привычку быть «под кайфом» Речь не о просто о том, «что такое хорошо, а что такое плохо». Глубже. Поэтому эта тема – актуальная государственная повестка.

Недавнее совещание у Президента. В фокусе «острые» вопросы: насколько правильно люди, особенно несовершеннолетние граждане, осуждаются к длительным срокам лишения свободы, насколько серьезны преступления, которые они совершили. Акцент – на распространение, каналы сбыта и нарколаборатории. Ведь за закладчиками-сошками (часто это молодые люди, позарившиеся на легкие деньги) обычно стоят крупные наркобизнесмены. Как и в деле сына Ольги. А ей так хотелось бы заглянуть в глаза «куратора» того самого интернет-магазина, который нанял ее сына. Ольга Савченкова:

Найти этого человека надо. В деле есть формулировки «в неустановленном месте», «в неустановленное время», «при невыясненных обстоятельствах». Я тоже хочу знать, как попали с такой легкостью к моему несовершеннолетнему сыну наркотики в руки. А вот сын Натальи из Витебска из 14 назначенных уже отсидел почти три года. Теперь она своей добровольно-просветительской работой активно спасает потенциальных жертв наркооборота. И, конечно же, ждет своего мальчика.