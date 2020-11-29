Надежда Микулич: У меня оторвался тромб, попал в лёгочную артерию

Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Посоветую в первую очередь беречь себя, поменьше в толпе находиться. Надо маски носить, потому что это неожиданно, где, откуда и что берется. Вот я, например, не знаю, где могла подхватить эту инфекцию. И, честно признаться, мне было страшно. Когда попала в больницу с положительной реакцией на коронавирус, мне было очень страшно, потому что напугали информацией. Много информации было в интернете, по телевизору. Тем более, что люди в возрасте, у которых есть какие-то болезни. Но, как оказалось, я перенесла это очень легко. Слава Богу, все хорошо, все легко. У меня двустороннее воспаление. Короче говоря, выписали меня здоровенькую. Я проверила, у меня антитела появились. Я говорю: «Все, больше не болею». А потом оказалось, что нужно быть очень осторожной, очень аккуратной. На даче не вовремя скосили траву, я нечаянно зацепилась и упала. Смешно было, конечно, я сама засмеялась. Потому что я упала, а на меня корыто с водой еще сверху. Я говорю: «Вот ролик бы хороший получился». Но в это время у меня оторвался тромб и попал в легочную артерию. Врач сказал, что счастье, что не в сердце, потому что так меня бы уже не было. Вот я лежала в этой же больнице, вся изолированная. А сейчас, слава Богу, чувствую себя хорошо. Мне было страшно, честно, опять, когда узнала про тромб.