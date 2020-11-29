Как сохранить душевное равновесие во время пандемии? Советует психолог
Новости Беларуси. Пандемия показала: в первую очередь нам всем нужно разобраться в себе и позаботиться о близких. Нередко на необдуманные поступки подталкивают конфликты с самыми дорогими людьми, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Возникает желание насолить, показать свое детское «я», даже если ты взрослый и уже сам родитель.
Надежда Курьян, психолог Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»:
После всех этих изоляций очень много было вопросов с ссорами, вплоть до разводов. Находясь постоянно в одном и том же помещении, у людей возникает очень много вопросов друг к другу. Эти пары, которые ссорятся, они не очень хорошо знали друг друга. Люди по крайней мере поняли, что рядом с ними действительно находится другой живой человек и что у него, оказывается, есть потребности и личные границы, в которые нельзя вторгаться.
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Когда на душе неспокойно, страдает тело. И если самим грамотно распоряжаться своей жизнью и временем, апокалипсис местного масштаба не случится. И не нужно будет бежать из информационного ада и создавать рай в шалаше в глухой пуще.
Надежда Курьян:
Если люди привыкли читать новости и они осознанно не читают их... Вот они себе ставят задачу: я захожу в интернет один раз в неделю. Все это время копится такое сильное напряжение. Эта тревога превышается во столько раз, что просто любой какой-нибудь щелчок на улице (кто-то прошел рядом без маски) – и сразу возникает целая куча агрессии.
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Читать новости без фанатизма, а еще уборка, техника дыхания, мышечная релаксация, якорение, предсказуемые ситуации. А главное – любимая работа, друзья, хобби, времяпровождение с близкими. Если эти слагаемые в вашей жизни есть, времени на раздражители не найдется.
Советская классика подсказывает: спасаться от хандры можно юмором. Смеяться, даже когда страшно, рекомендуют и врачи.