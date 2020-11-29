Как сохранить душевное равновесие во время пандемии? Советует психолог

Новости Беларуси. Пандемия показала: в первую очередь нам всем нужно разобраться в себе и позаботиться о близких. Нередко на необдуманные поступки подталкивают конфликты с самыми дорогими людьми, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Возникает желание насолить, показать свое детское «я», даже если ты взрослый и уже сам родитель.

Надежда Курьян, психолог Минского областного клинического центра «‎Психиатрия-наркология»:

После всех этих изоляций очень много было вопросов с ссорами, вплоть до разводов. Находясь постоянно в одном и том же помещении, у людей возникает очень много вопросов друг к другу. Эти пары, которые ссорятся, они не очень хорошо знали друг друга. Люди по крайней мере поняли, что рядом с ними действительно находится другой живой человек и что у него, оказывается, есть потребности и личные границы, в которые нельзя вторгаться. «Оставляли 25 % от всего, что мы зарабатывали». Бывший участник секты рассказал о том, как она устроена Когда на душе неспокойно, страдает тело. И если самим грамотно распоряжаться своей жизнью и временем, апокалипсис местного масштаба не случится. И не нужно будет бежать из информационного ада и создавать рай в шалаше в глухой пуще.