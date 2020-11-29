«Оставляли 25 % от всего, что мы зарабатывали». Бывший участник секты рассказал о том, как она устроена

Новости Беларуси. Не секрет, что за красивыми названиями некоторые маскируют свое истинное лицо. Нередко шарлатаны завладевают квартирами и машинами паствы, разбивают семьи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В буквальном смысле: будешь хорошим мальчиком – духовные отцы разрешат твоей жене любить тебя. Как сохранить душевное равновесие во время пандемии? Советует психолог Константин больше десяти лет был послушником подобной общины. Когда мужчину начала коробить открытая жестокость духовных наставников и выманивание денег, решил выйти из церкви. В отместку его разлучили с детьми и любимой женщиной.

Константин Мельник, экс-участник секты:

Когда я начал немножко задавать неправильные вопросы этим лидерам секты, они у меня (такие правила) жену и детей похитили возле моего дома и сказали: «Вернем, когда будешь правильно себя вести». Есть такой закон изоляции, когда родственников забирают и запрещают видеться с матерями, сыновьями, и вы всю жизнь можете не видеться. Всегда оставляйте место для своего мнения. Если ты что-то не понимаешь, не верь. Там все говорят, что это Бог так хочет. Кстати, мы там оставляли 25 % от всего, что мы зарабатывали. «Отдохнули на природе». Пообщались с семьёй, которая два месяца скрывалась в Налибокской пуще от коронавируса Когда возникает кризис в обществе, растет спрос на прогнозы. Не исключение и коронавирус. Защитить нас от него с радостью готовы маги, колдуны, потомственные ведуньи. В ход идет заговоренный чеснок, мутоновые шапки и даже укус енота.

Константин Мельник:

Колдунья... Утром идешь, еще семь часов. Очередь уже, машин 50 стоит. Они будут весь день стоять. А у колдуньи такой коттедж громадный. Этот бизнес вообще всегда растет, в принципе, и до коронавируса.

Сейчас в нашей стране зарегистрированы 25 конфессий, религиозных организаций порядка 3500. Все больше направлений к нам приходит с востока, скандинавских стран, Европы и Америки. Среди самых необычных – «церковь серфинга» и «церковь кока-колы». Повести за собой и обвести вокруг пальца могут тренинги личностного роста, школы красоты и здоровья.