Прямой эфир

«Отдохнули на природе». Пообщались с семьёй, которая два месяца скрывалась в Налибокской пуще от коронавируса

29 ноября 2020 18:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Расследование нашей программы. Наедине с дикой природой: боязнь коронавируса загнала семью из Столбцовского района в Налибокскую пущу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Люди оставили дома, банковские карты и мобильные телефоны и вместе с детьми отправились в беспроходную глушь.

«Отдохнули на природе». Пообщались с семьёй, которая два месяца скрывалась в Налибокской пуще от коронавируса-1

Родные начали бить тревогу о пропажах. Найти забравшихся за тридевять земель отшельников удалось лишь спустя два месяца. Чтобы дело не дошло до беды, людей вернули домой. Их дети на неделе пошли в школу. А вот те, кто их искал, не отметают того, что на побег от светской жизни среди людей могла повлиять религиозная организация либо ссора с родственниками.

Оксана Семашко провела журналистское расследование и узнала, что могло стать причиной столь отчаянного поступка.

«Отдохнули на природе». Пообщались с семьёй, которая два месяца скрывалась в Налибокской пуще от коронавируса-4

Семья из Столбцовского района отправилась жить в Налибокскую пущу без мобильных телефонов и банковских карт. Оставляют лишь записку: «Нас не ищите, мы ушли из дома». Родные бьют тревогу. Затем молодую пару с детьми ищут пожарные, милиция...

Как сохранить душевное равновесие во время пандемии? Советует психолог

«Отдохнули на природе». Пообщались с семьёй, которая два месяца скрывалась в Налибокской пуще от коронавируса-7

«Отдохнули на природе». Пообщались с семьёй, которая два месяца скрывалась в Налибокской пуще от коронавируса-9

В палатке оказалась Библия маленькая и там статья была. Типа чипировать людей будут они со временем. Нехорошо здесь находиться. Дико. Некомфортно.

«Отдохнули на природе». Пообщались с семьёй, которая два месяца скрывалась в Налибокской пуще от коронавируса-12

«Отдохнули на природе». Пообщались с семьёй, которая два месяца скрывалась в Налибокской пуще от коронавируса-14

Вот такой пятикилограммовый пакет муки она брала, пять килограмм таких пачек сахара, конфеты, печенье...

Спустя два месяца в магазин в семи километрах от Налибокской пущи приходит незнакомка. Одна из тех, что заточила себя в лесу.

«Оставляли 25 % от всего, что мы зарабатывали». Бывший участник секты рассказал о том, как она устроена

«Отдохнули на природе». Пообщались с семьёй, которая два месяца скрывалась в Налибокской пуще от коронавируса-17

Елена Дорошевич, продавец магазина:
Когда она уходила, еще видели ее за деревней, что ее мужчина встречал. Они ушли в лес.

Наша съемочная группа направлялась в Столбцовский район, а оказалась в Новогрудском. Именно сюда забрались запасливые отшельники. Утепленная палатка с экомебелью, холодильник, клозет и даже собственные сотки.

«Отдохнули на природе». Пообщались с семьёй, которая два месяца скрывалась в Налибокской пуще от коронавируса-20

«Отдохнули на природе». Пообщались с семьёй, которая два месяца скрывалась в Налибокской пуще от коронавируса-22

Оксана Семашко, корреспондент:
Что заставило белорусов променять домашний уют и отправиться в глубокую пущу, сейчас остается только догадываться. Их не испугали ни предстоящие заморозки, ни вой диких зверей, который, по словам самих отшельников, доносился здесь каждую ночь у самых стен палатки.

«Отдохнули на природе». Пообщались с семьёй, которая два месяца скрывалась в Налибокской пуще от коронавируса-25

Стивен Кинг позавидовал бы такому сюжету. Поселились отшельники недалеко от воды и партизанских окопов. Может, молодые родители сами решили заняться образованием своих детей и преподать уроки биологии и истории?

Представьте только, если кому-то из беглецов понадобилась бы скорая помощь, а средств связи и путей подъезда нет? Но все страшное уже позади. Родители дома. Дети пошли в школу.

Оксана Семашко:
Целый день мы провели в пуще и поэтому только к позднему вечеру выбрались в гости к нашим героям. Попробуем, конечно, с ними пообщаться. Хотя здесь даже нет ни двери, ни звонка. Попытаемся открыть ворота.

«Отдохнули на природе». Пообщались с семьёй, которая два месяца скрывалась в Налибокской пуще от коронавируса-28

Все нормально. Все хорошо.
– О вашем опыте?
– Отдохнули на природе. Все замечательно. Все, не отвлекайте. Мне сейчас за ребенком идти, поэтому времени нет.

«Отдохнули на природе». Пообщались с семьёй, которая два месяца скрывалась в Налибокской пуще от коронавируса-31

Лилия Сакович:
Я ничего плохого не могу сказать. Нормальная, хорошая семья. Света такая всегда и культурная, и поговорит. И детки хорошие. Я нигде не видела, чтобы они что-то плохое сделали. Паша – порядочный, хороший парень. Но я не знаю, что их подтолкнуло на такой случай, не могу сказать. Я была, конечно, удивлена, что так с ними случилось.

«Отдохнули на природе». Пообщались с семьёй, которая два месяца скрывалась в Налибокской пуще от коронавируса-34

Александр Куракевич, начальник отделения уголовного розыска Столбцовского РОВД:
В этой ситуации люди ушли конкретно, причем готовились к этому заранее: построили себе там это жилище, привезли продуктов питания. И намеренно скрывались от поисковых мероприятий, то есть от сотрудников, от родственников.

Родные поблагодарили сотрудников за поисковые мероприятия, что нашли вовремя, прежде всего все живы-здоровы.

«Отдохнули на природе». Пообщались с семьёй, которая два месяца скрывалась в Налибокской пуще от коронавируса-37

Истину люди, похоже, предпочли оставить за собой. Предполагаемых причин отчаянного поступка немало: спасение от конца света, бегство от коронавируса и страх чипирования, испортившиеся отношения с родственниками, воздействие религиозных организаций.

# Пропавшие люди # общество # Оксана Семашко # Елена Дорошевич # Лилия Сакович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как сохранить душевное равновесие во время пандемии? Советует психолог
29 ноября 2020 18:08

Как сохранить душевное равновесие во время пандемии? Советует психолог

«Оставляли 25 % от всего, что мы зарабатывали». Бывший участник секты рассказал о том, как она устроена
29 ноября 2020 18:08

«Оставляли 25 % от всего, что мы зарабатывали». Бывший участник секты рассказал о том, как она устроена

Откуда появилась фейковая новость о враче из могилёвской больницы и кому это выгодно?
29 ноября 2020 17:50

Откуда появилась фейковая новость о враче из могилёвской больницы и кому это выгодно?