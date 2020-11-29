«Отдохнули на природе». Пообщались с семьёй, которая два месяца скрывалась в Налибокской пуще от коронавируса

Новости Беларуси. Расследование нашей программы. Наедине с дикой природой: боязнь коронавируса загнала семью из Столбцовского района в Налибокскую пущу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Люди оставили дома, банковские карты и мобильные телефоны и вместе с детьми отправились в беспроходную глушь.

Родные начали бить тревогу о пропажах. Найти забравшихся за тридевять земель отшельников удалось лишь спустя два месяца. Чтобы дело не дошло до беды, людей вернули домой. Их дети на неделе пошли в школу. А вот те, кто их искал, не отметают того, что на побег от светской жизни среди людей могла повлиять религиозная организация либо ссора с родственниками. Оксана Семашко провела журналистское расследование и узнала, что могло стать причиной столь отчаянного поступка.

Семья из Столбцовского района отправилась жить в Налибокскую пущу без мобильных телефонов и банковских карт. Оставляют лишь записку: «Нас не ищите, мы ушли из дома». Родные бьют тревогу. Затем молодую пару с детьми ищут пожарные, милиция... Как сохранить душевное равновесие во время пандемии? Советует психолог

В палатке оказалась Библия маленькая и там статья была. Типа чипировать людей будут они со временем. Нехорошо здесь находиться. Дико. Некомфортно.

Вот такой пятикилограммовый пакет муки она брала, пять килограмм таких пачек сахара, конфеты, печенье... Спустя два месяца в магазин в семи километрах от Налибокской пущи приходит незнакомка. Одна из тех, что заточила себя в лесу. «Оставляли 25 % от всего, что мы зарабатывали». Бывший участник секты рассказал о том, как она устроена

Елена Дорошевич, продавец магазина:

Когда она уходила, еще видели ее за деревней, что ее мужчина встречал. Они ушли в лес. Наша съемочная группа направлялась в Столбцовский район, а оказалась в Новогрудском. Именно сюда забрались запасливые отшельники. Утепленная палатка с экомебелью, холодильник, клозет и даже собственные сотки.

Оксана Семашко, корреспондент:

Что заставило белорусов променять домашний уют и отправиться в глубокую пущу, сейчас остается только догадываться. Их не испугали ни предстоящие заморозки, ни вой диких зверей, который, по словам самих отшельников, доносился здесь каждую ночь у самых стен палатки.

Стивен Кинг позавидовал бы такому сюжету. Поселились отшельники недалеко от воды и партизанских окопов. Может, молодые родители сами решили заняться образованием своих детей и преподать уроки биологии и истории? Представьте только, если кому-то из беглецов понадобилась бы скорая помощь, а средств связи и путей подъезда нет? Но все страшное уже позади. Родители дома. Дети пошли в школу. Оксана Семашко:

Целый день мы провели в пуще и поэтому только к позднему вечеру выбрались в гости к нашим героям. Попробуем, конечно, с ними пообщаться. Хотя здесь даже нет ни двери, ни звонка. Попытаемся открыть ворота.

– Все нормально. Все хорошо.

– О вашем опыте?

– Отдохнули на природе. Все замечательно. Все, не отвлекайте. Мне сейчас за ребенком идти, поэтому времени нет.

Лилия Сакович:

Я ничего плохого не могу сказать. Нормальная, хорошая семья. Света такая всегда и культурная, и поговорит. И детки хорошие. Я нигде не видела, чтобы они что-то плохое сделали. Паша – порядочный, хороший парень. Но я не знаю, что их подтолкнуло на такой случай, не могу сказать. Я была, конечно, удивлена, что так с ними случилось.

Александр Куракевич, начальник отделения уголовного розыска Столбцовского РОВД:

В этой ситуации люди ушли конкретно, причем готовились к этому заранее: построили себе там это жилище, привезли продуктов питания. И намеренно скрывались от поисковых мероприятий, то есть от сотрудников, от родственников. Родные поблагодарили сотрудников за поисковые мероприятия, что нашли вовремя, прежде всего все живы-здоровы.