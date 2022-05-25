Надежда Лазаревич: «Очень быстро и хорошо получается у нас взаимодействовать с Российской Федерацией»

Новости Беларуси. Частному бизнесу необходимо активнее подключаться к выпуску импортозамещающей продукции для крупных промышленных предприятий. Такое мнение высказали на встрече представителей органов госуправления с деловыми кругами столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Власть намерена оказывать максимальное содействие предпринимательской инициативе и помогать в выстраивании кооперационных цепочек при производстве продукции крупными организациями. Предпринимателям представили цифровую площадку, где они смогут найти всю необходимую информацию и обменяться мнениями. Также речь шла и о поиске новых векторов сотрудничества.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы все-таки ориентируем наш бизнес и на Российскую Федерацию, и на наших хороших партнеров. Потому что сейчас как никогда стало актуально, очень быстро и хорошо получается у нас взаимодействовать с Российской Федерацией в части отношений и в части налаживания кооперационных цепочек.