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Надежда Лазаревич: «Очень быстро и хорошо получается у нас взаимодействовать с Российской Федерацией»

25 мая 2022 22:04
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Новости Беларуси. Частному бизнесу необходимо активнее подключаться к выпуску импортозамещающей продукции для крупных промышленных предприятий. Такое мнение высказали на встрече представителей органов госуправления с деловыми кругами столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Надежда Лазаревич: «Очень быстро и хорошо получается у нас взаимодействовать с Российской Федерацией»-1

Власть намерена оказывать максимальное содействие предпринимательской инициативе и помогать в выстраивании кооперационных цепочек при производстве продукции крупными организациями. Предпринимателям представили цифровую площадку, где они смогут найти всю необходимую информацию и обменяться мнениями. Также речь шла и о поиске новых векторов сотрудничества.

Надежда Лазаревич: «Очень быстро и хорошо получается у нас взаимодействовать с Российской Федерацией»-4

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы все-таки ориентируем наш бизнес и на Российскую Федерацию, и на наших хороших партнеров. Потому что сейчас как никогда стало актуально, очень быстро и хорошо получается у нас взаимодействовать с Российской Федерацией в части отношений и в части налаживания кооперационных цепочек.

Надежда Лазаревич: «Очень быстро и хорошо получается у нас взаимодействовать с Российской Федерацией»-7

Также производителям предложили кредиты в рамках финансовой поддержки.

# Бизнес в Беларуси # общество # Надежда Лазаревич # Фотофакт

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