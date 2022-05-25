В Копыльском музее проходит выставка работ Николая Рериха. Чем покорит зрителей экспозиция?

Новости Беларуси. Новая экспозиция, посвященная защите мирового культурного наследия в мирное и военное время, открылась в копыльском музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В центре выставки – работы русского ученого, деятеля культуры и художника Николая Рериха. Он считал, что без прошлого нет будущего, поэтому памятники старины нужно беречь.

Валентина Шуракова, директор Копыльского районного краеведческого музея:

Это огромный туристический потенциал нашей страны, как, например, Мирский замок, Несвижский замок. Любое поколение должно знать историю своей страны, которая запечатлена в исторических памятниках. Выставок будет очень много, они планируются. По крайне мере, «черная» дата будет летом – 80 лет прошло со дня расстрела копыльского гетто. Поэтому сюда приедет выставка, связанная с этой темой.