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В Копыльском музее проходит выставка работ Николая Рериха. Чем покорит зрителей экспозиция?

25 мая 2022 22:02
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Новости Беларуси. Новая экспозиция, посвященная защите мирового культурного наследия в мирное и военное время, открылась в копыльском музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В центре выставки – работы русского ученого, деятеля культуры и художника Николая Рериха. Он считал, что без прошлого нет будущего, поэтому памятники старины нужно беречь.

В Копыльском музее проходит выставка работ Николая Рериха. Чем покорит зрителей экспозиция?-1

Валентина Шуракова, директор Копыльского районного краеведческого музея:
Это огромный туристический потенциал нашей страны, как, например, Мирский замок, Несвижский замок. Любое поколение должно знать историю своей страны, которая запечатлена в исторических памятниках. Выставок будет очень много, они планируются. По крайне мере, «черная» дата будет летом – 80 лет прошло со дня расстрела копыльского гетто. Поэтому сюда приедет выставка, связанная с этой темой.

В Копыльском музее проходит выставка работ Николая Рериха. Чем покорит зрителей экспозиция?-4

Сейчас в музее готовят новую экспозицию. На каникулах презентуют интерактивную выставку на тему Великой Отечественной войны.

# Выставка # общество # Валентина Шуракова # Николай Рерих # Фотофакт

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