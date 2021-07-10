«Я вязала рукавицы, ходила в разведку». Воспоминания ветерана, которая была в партизанском отряде

Новости Беларуси. 3 июля – общий и священный для всех белорусов день. День, ставший символом свободы и независимости нашей страны, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Несмотря на то, что это общий праздник, многие районы, города и деревни в этот день вспомнят о своем: о своих героях и о своих невосполнимых потерях. Мы приехали в Вилейку, чтобы познакомиться с военной историей этого района и узнать, как здесь хранят память о той страшной войне.

Валентина Волынец, ветеран Великой Отечественной войны:

Это было воскресенье, солнечный день, и мы, подростки, играли в городки на улице около окна учительницы. Она нам никогда замечаний не делала, что мы шумим, а тут вдруг открывается окно, и она говорит: ну-ка, ребята, тише, быстренько бегите к родителям, собирайтесь, будут какие-то важные новости из Москвы. У нее был приемничек на батарейках. Очень быстро люди собрались, и мы слышим: «Говорит Москва!»

Женщины начали плакать, а мужики говорят: «Что же это такое? Не успели мы оправиться от Первой мировой». Но, говорят, ничего, как-нибудь будем. С того дня все люди сразу поднялись против немцев, от мала до велика. Так и я включилась в партизаны. От Вилейки наша деревня была в 12 километрах. Это была партизанская зона. Партизаны сделали завалы, потому что приезжали, бессовестно грабили. Нас предупредили, что будет блокада. Налетели самолеты, 14 деревень разбомбили, много людей побило. Кого поймали, вывозили в Германию. У меня из родственников погибли пять человек, причем погиб дед.

Мы сидели в болоте, наверное, неделю. Они сыпали листовки – выходите, мы вас не будем убивать, завезем в Германию, дадим хорошую работу. Ходили на диверсию. Я вязала рукавицы, носки, белье стирала, ходила в разведку. У меня тут знакомая была, я к ней ходила. Она работала в аптеке, я брала медикаменты и носила в отряд. В Молодечно был концлагерь, и оттуда военнопленные убегали, были и раненые, и больные. Наша семья – мама, две старшие сестры, брат – вылечивали их и отправляли в партизанский отряд. Евреи копали тут у нас большой карьер за проволокой. Мы им носили сухари, перебрасывали. Это тоже опасно было. Охраняли их не немцы, а полицаи.

От Вилейки до Молодечно, там деревня Шведы есть, километров 12, тоже помогали, носили взрывчатку, подрывникам надо было покушать занести. Еще был случай. Пошли мы с братом в лес и нашли шесть винтовок. Это когда с окружения удирали, бросили куда-то, разошлись по деревням. Мы их спрятали в стожке сена, а потом в нашей хате была явка, был Андрей Иванович Волынец, к нему пришел из молодечненского концлагеря кто-то – примите в отряд. Так он говорит: «Что же мы будем брать, богадельня что ли? Оружие надо – у вас нет». А мы с братом говорим: «Мы знаем, где винтовки». Показали, вечером пошли. «Детка моя, как вы нас выручили!»

Тоже было какое-то задание нам, наблюдать. Потом говорят: все, идут наши. Сразу увидела двух солдат на лошадях, такие запыленные, может, и есть хотели, но у нас не было – только лошадей попоили. И все, люди: ура, ура, нас освободили! А когда День Победы был 9 мая, мы уже были в Вилейке, работали. Весь 1944-й и 1945 год до 9 мая – все было на фронт.