Кирилл Казаков в День ГАИ в Бресте: поддержать людей в погонах таким образом – самое малое, что мы можем сделать

Новости Беларуси. Масштабные мероприятия в честь 85-летия Госавтоинспекции МВД Беларуси проходят 10 июля в семи городах нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые страна объединяется в акции «День открытых дорог». А в прямом эфире нашего телеканала будут соединены все локации праздничных мероприятий. Что ожидает жителей Бреста, расскажет Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

В Бресте трансляцию обеспечивает телеканал СТВ. На площади Ленина уже разместилась наша передвижная телевизионная станция. Весь технический персонал занят подготовкой к съемкам – задача максимально разнопланово показать праздник. За качество картинки здесь ручаются. Надеюсь, маленькие граждане с удовольствием придут и поучаствуют в конкурсах. Что ждёт жителей Бреста в День ГАИ?

Кирилл Казаков, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Наша компания присоединилась к масштабной акции всего большого медиасообщества Беларуси, чтобы поздравить Госавтоинспекцию с 85-летием. Сегодня во всех областных центрах работают передвижные телевизионные станции Белтелерадиокомпании, ОНТ и СТВ, которое обеспечивает парад Госавтоинспекции в Бресте. Мы считаем, что в это сложное время поддержать людей в погонах именно таким образом – это самое малое, что мы можем сделать.

Дмитрий Травин, заведующий отделом телеоператоров ЗАО «Столичное телевидение»:

Наша ПТС прибыла в Брест для осуществления телемоста со всей республикой. Мы привезли сюда несколько камер, в том числе и наш дрон. Мы вещаем в формате Full HD, наши операторы будут показывать все мельчайшие детали данного мероприятия.