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Акция набирает обороты. Как волонтёры БРСМ помогают пожилым людям на осенних ярмарках?

06 октября 2021 17:28
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Новости Беларуси. Молодежь помогает ветеранам и пожилым людям доставлять домой продукцию с ярмарок. Во всех районах на осенних базарах дежурят добровольные помощники движения «Доброе сердце», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Акция набирает обороты. Как волонтёры БРСМ помогают пожилым людям на осенних ярмарках?-1

С 9:00 до 16:00 каждую субботу и воскресенье волонтеры БРСМ оказывают помощь ветеранам войны, инвалидам первой и второй групп и пенсионерам старше 70 лет. Добровольцы загружают покупки в машину, которая развозит их по обозначенным адресам. Волонтеров можно легко отличить, они одеты в одинаковые красные ветровки с фирменным логотипом Белорусского республиканского союза молодежи либо в синие бойцовки студотрядов. 

Акция набирает обороты. Как волонтёры БРСМ помогают пожилым людям на осенних ярмарках?-4

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Наши волонтеры помогают приносить картошку, морковку, это все те продукты, которые необходимы для людей. Которые в зимний период могут использовать. Данная акция обретает обороты и каждый желающий волонтер, который хочет оказать свою помощь, может обратиться в минскую городскую организацию БРСМ. Мы также его направим, и он сможет помочь проживающим пожилым людям.

Акция набирает обороты. Как волонтёры БРСМ помогают пожилым людям на осенних ярмарках?-7

К помощи подключились и соцслужбы. Они также будут доставлять покупки ветеранам, одиноким пенсионерам и инвалидам. Чтобы оставить заявку, нужно обратиться в территориальный центр соцобслуживания своего района. Услуга бесплатная.

# Ярмарки в Минске # общество # Роман Бондарук # Фотофакт

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