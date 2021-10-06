Акция набирает обороты. Как волонтёры БРСМ помогают пожилым людям на осенних ярмарках?

Новости Беларуси. Молодежь помогает ветеранам и пожилым людям доставлять домой продукцию с ярмарок. Во всех районах на осенних базарах дежурят добровольные помощники движения «Доброе сердце», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 9:00 до 16:00 каждую субботу и воскресенье волонтеры БРСМ оказывают помощь ветеранам войны, инвалидам первой и второй групп и пенсионерам старше 70 лет. Добровольцы загружают покупки в машину, которая развозит их по обозначенным адресам. Волонтеров можно легко отличить, они одеты в одинаковые красные ветровки с фирменным логотипом Белорусского республиканского союза молодежи либо в синие бойцовки студотрядов.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Наши волонтеры помогают приносить картошку, морковку, это все те продукты, которые необходимы для людей. Которые в зимний период могут использовать. Данная акция обретает обороты и каждый желающий волонтер, который хочет оказать свою помощь, может обратиться в минскую городскую организацию БРСМ. Мы также его направим, и он сможет помочь проживающим пожилым людям.