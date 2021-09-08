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Надевают форму ЖЭС и предлагают чистить вентканалы. Что делать, если к вам пришли мошенники?

08 сентября 2021 07:19
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Cтарая сказка о главном. В Беларуси снова участились случаи мошенничества со стороны недобросовестных организаций, которые буквально навязывают пенсионерам совершенно ненужные им услуги. Почетное первое место в черном списке занимают компании по очистке вентиляционных систем. Горе-предприниматели вместо вентиляции промывают мозги своим доверчивым клиентам. И действуют создатели подобных бизнес-империй по далеко небезызвестной схеме.

Надевают форму ЖЭС и предлагают чистить вентканалы. Что делать, если к вам пришли мошенники?-1

Денис Дулуб, председатель Центра правовой защиты потребителей:
У них есть униформа, которая очень похожа на форму работников ЖЭСа. Они максимально пользуются невысоким уровнем правовой грамотности наших граждан преклонного возраста. Это, как правило, одиноко живущие пенсионеры. Показывают обычное свидетельство о госрегистрации компании. На самом деле это всего лишь документ, подтверждающий госрегистрацию, а компания частная.

Надевают форму ЖЭС и предлагают чистить вентканалы. Что делать, если к вам пришли мошенники?-4

Активно пользуются менеджеры подобных организаций и методами психологических манипуляций. Самый простой и, как показывает практика, действенный способ давления – это угрозы в адрес сомневающегося клиента.

Надевают форму ЖЭС и предлагают чистить вентканалы. Что делать, если к вам пришли мошенники?-7

Денис Дулуб:
Они говорят о том, что будем обращаться в МЧС, к вам придет сотрудник и будет составлен протокол за нарушение пожарной безопасности, штраф будет чуть ли не до 50 базовых. На самом деле было выиграно судебное заседание и доказано, уже был прецедент, что они не чистят вентканалы таким образом, как должны и в принципе эта чистка – весьма сомнительная необходимость этих действий.

Надевают форму ЖЭС и предлагают чистить вентканалы. Что делать, если к вам пришли мошенники?-10

Чаще всего лже-специалистам все-таки удается заполучить заветную подпись в договоре купли-продажи, после чего пенсионерам приходится отдавать половину своих средств за бесполезную и навязанную им услугу.

Денис Дулуб:
Сейчас они пошли еще дальше и каким-то образом умудрились заключить договор в Могилевском областном центре на то, что свои услуги будут взыскивать через жировки. Это, конечно, нонсенс.

Надевают форму ЖЭС и предлагают чистить вентканалы. Что делать, если к вам пришли мошенники?-13

Но как избежать потерь, когда встреча с мошенниками все же состоялась?

Денис Дулуб:
Надо объяснить своим близким такого возраста, что если к вам пришли, пожалуйста, позвоните мне, сыну, дочери, еще кому-то из знакомых более молодого возраста, посоветуйтесь. Позвоните в ЖЭС, ЖРЭО. Вызывает сомнение, навязывают какую-то услугу, требуют денег позвоните, уточните, никто никого не может заставить заключить договор.

Надевают форму ЖЭС и предлагают чистить вентканалы. Что делать, если к вам пришли мошенники?-16

А если вы все-таки стали главным героем остросюжетной драмы по выманиванию денег за ненужные услуги и уже успели рассчитаться с горе-предпринимателями, отчаиваться рано. Обратитесь за помощью к юристам по защите прав потребителей, и тогда удача обязательно вернется, ведь правда на вашей стороне.

# Мошенничество # общество # Денис Дулуб # Вероника Макаревич # Фотофакт

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