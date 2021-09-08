Надевают форму ЖЭС и предлагают чистить вентканалы. Что делать, если к вам пришли мошенники?

Cтарая сказка о главном. В Беларуси снова участились случаи мошенничества со стороны недобросовестных организаций, которые буквально навязывают пенсионерам совершенно ненужные им услуги. Почетное первое место в черном списке занимают компании по очистке вентиляционных систем. Горе-предприниматели вместо вентиляции промывают мозги своим доверчивым клиентам. И действуют создатели подобных бизнес-империй по далеко небезызвестной схеме.

Денис Дулуб, председатель Центра правовой защиты потребителей:

У них есть униформа, которая очень похожа на форму работников ЖЭСа. Они максимально пользуются невысоким уровнем правовой грамотности наших граждан преклонного возраста. Это, как правило, одиноко живущие пенсионеры. Показывают обычное свидетельство о госрегистрации компании. На самом деле это всего лишь документ, подтверждающий госрегистрацию, а компания частная.

Активно пользуются менеджеры подобных организаций и методами психологических манипуляций. Самый простой и, как показывает практика, действенный способ давления – это угрозы в адрес сомневающегося клиента.

Денис Дулуб:

Они говорят о том, что будем обращаться в МЧС, к вам придет сотрудник и будет составлен протокол за нарушение пожарной безопасности, штраф будет чуть ли не до 50 базовых. На самом деле было выиграно судебное заседание и доказано, уже был прецедент, что они не чистят вентканалы таким образом, как должны и в принципе эта чистка – весьма сомнительная необходимость этих действий.

Чаще всего лже-специалистам все-таки удается заполучить заветную подпись в договоре купли-продажи, после чего пенсионерам приходится отдавать половину своих средств за бесполезную и навязанную им услугу. Денис Дулуб:

Сейчас они пошли еще дальше и каким-то образом умудрились заключить договор в Могилевском областном центре на то, что свои услуги будут взыскивать через жировки. Это, конечно, нонсенс.

Но как избежать потерь, когда встреча с мошенниками все же состоялась? Денис Дулуб:

Надо объяснить своим близким такого возраста, что если к вам пришли, пожалуйста, позвоните мне, сыну, дочери, еще кому-то из знакомых более молодого возраста, посоветуйтесь. Позвоните в ЖЭС, ЖРЭО. Вызывает сомнение, навязывают какую-то услугу, требуют денег – позвоните, уточните, никто никого не может заставить заключить договор.