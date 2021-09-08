Более 3 тысяч белорусов подали заявки на оформление ID-карт и биометрических паспортов

Новости Беларуси. Более 3 000 заявок поступило в органы внутренних дел на оформление электронных документов — ID-карт, биометрических паспортов и вида на жительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказали в Департаменте по гражданству и миграции МВД.

Обращения за получением новых документов также появились в дипломатических и консульских учреждениях Беларуси за границей. Напомним, кампания по приему заявлений для выдачи новых документов, удостоверяющих личность, стартовала с 1 сентября. Появилось восемь новых видов документов, содержащих биометрические данные, в том числе идентификационная карта гражданина (ID-карта) и биометрический паспорт.