Более 3 тысяч белорусов подали заявки на оформление ID-карт и биометрических паспортов
Новости Беларуси. Более 3 000 заявок поступило в органы внутренних дел на оформление электронных документов — ID-карт, биометрических паспортов и вида на жительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказали в Департаменте по гражданству и миграции МВД.
Обращения за получением новых документов также появились в дипломатических и консульских учреждениях Беларуси за границей. Напомним, кампания по приему заявлений для выдачи новых документов, удостоверяющих личность, стартовала с 1 сентября. Появилось восемь новых видов документов, содержащих биометрические данные, в том числе идентификационная карта гражданина (ID-карта) и биометрический паспорт.
ID-карты предназначены для удостоверения личности владельца только на территории нашей страны. Биометрические же паспорта понадобятся исключительно для выезда за границу. При создании ID-карты в Беларуси использовались самые передовые технологии в мире. Специалисты отмечают, что каких-либо серьезных нареканий система для сбора биометрических данных не вызывает.