Почти 900 дней смерти, голода, холода. 80 лет назад началась блокада Ленинграда

Новости Беларуси. Одна из самых трагичных дат в истории Великой Отечественной войны. Ровно 80 лет назад началась беспримерная, не имеющая аналогов в истории человечества, блокада Ленинграда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Одна из самых трагичных дат в истории Великой Отечественной войны. Ровно 80 лет назад началась беспримерная, не имеющая аналогов в истории человечества, блокада Ленинграда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она длилась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. Это почти 900 дней смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и мужества жителей. Ни один город мира за всю историю войн не отдал за Победу столько жизней, сколько Ленинград.
По разным оценкам, погибло от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. За это время на город было сброшено более 107 тысяч авиабомб. Гитлеровцы выпустили по городу около 150 тысяч артиллерийских снарядов. Были разрушены около 10 тысяч домов и строений. В 1965 году северной столице присвоено звание «город-герой». В музее истории Великой Отечественной войны Беларуси значительная часть экспонатов посвящена событиям, связанным с блокадным Ленинградом.