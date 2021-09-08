Почти 900 дней смерти, голода, холода. 80 лет назад началась блокада Ленинграда

Новости Беларуси. Одна из самых трагичных дат в истории Великой Отечественной войны. Ровно 80 лет назад началась беспримерная, не имеющая аналогов в истории человечества, блокада Ленинграда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она длилась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. Это почти 900 дней смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и мужества жителей. Ни один город мира за всю историю войн не отдал за Победу столько жизней, сколько Ленинград.