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«Надеемся, что этот препарат скоро выйдет на рынок». В «Великом камне» будут производить лекарства китайской традиционной медицины

06 сентября 2021 12:31
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Новости Беларуси. Как стало известно 6 сентября, в индустриальном парке «Великий камень» будут производить препараты китайской традиционной медицины, в том числе и от коронавируса, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.

«Надеемся, что этот препарат скоро выйдет на рынок». В «Великом камне» будут производить лекарства китайской традиционной медицины-1

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Мы надеемся, что этот препарат скоро выйдет на рынок и массовое производство. Мы сейчас имеем на руках вакцину и потом еще лекарства для лечения. Это уже для нас действительно хорошие новости. Будем надеяться на плодотворное сотрудничество.

«Надеемся, что этот препарат скоро выйдет на рынок». В «Великом камне» будут производить лекарства китайской традиционной медицины-4

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3 сентября в Беларусь поступила и вакцина «Спутник Лайт». Ее будут рекомендовать для иммунизации студенческой молодежи.

# Беларусь-Китай # общество # Се Сяоюн # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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