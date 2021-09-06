«Надеемся, что этот препарат скоро выйдет на рынок». В «Великом камне» будут производить лекарства китайской традиционной медицины

Новости Беларуси. Как стало известно 6 сентября, в индустриальном парке «Великий камень» будут производить препараты китайской традиционной медицины, в том числе и от коронавируса, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.
Новости Беларуси. Как стало известно 6 сентября, в индустриальном парке «Великий камень» будут производить препараты китайской традиционной медицины, в том числе и от коронавируса, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.
Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Мы надеемся, что этот препарат скоро выйдет на рынок и массовое производство. Мы сейчас имеем на руках вакцину и потом еще лекарства для лечения. Это уже для нас действительно хорошие новости. Будем надеяться на плодотворное сотрудничество.
«Два-три дня – она уже пойдёт в регионы». Дмитрий Пиневич рассказал, когда начнут прививать китайской вакциной из новой партии
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