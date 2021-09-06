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«Два-три дня – она уже пойдёт в регионы». Дмитрий Пиневич рассказал, когда начнут прививать китайской вакциной из новой партии

06 сентября 2021 12:05
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Новости Беларуси. В Министерстве здравоохранения состоялось подписание документов о передаче нашей стране китайской вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Два-три дня – она уже пойдёт в регионы». Дмитрий Пиневич рассказал, когда начнут прививать китайской вакциной из новой партии-1

5 сентября ее доставили из Пекина в Беларусь. Это 500 тысяч доз, которые предоставлены в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также миллион доз – в рамках закупки. Стратегический характер взаимодействия двух стран подчеркнули во время церемонии.

«Два-три дня – она уже пойдёт в регионы». Дмитрий Пиневич рассказал, когда начнут прививать китайской вакциной из новой партии-4

Беларусь стала первой страной, которая отправила гуманитарный груз в Китай для борьбы с пандемией. Затем началась широкомасштабная ответная помощь. Уже получена третья по счету партия вакцин «Синофарм». При доставке соблюдались все необходимые температурные условия, несмотря на то, что борт из-за погоды приземлился на 12 часов позже намеченного. В любом случае, прежде, чем поступить в организации здравоохранения, вакцина пройдет контроль качества.

«Два-три дня – она уже пойдёт в регионы». Дмитрий Пиневич рассказал, когда начнут прививать китайской вакциной из новой партии-7

Дмитрий Альховик, главный врач Республиканского центра организации медреагирования Министерства здравоохранения Беларуси:
Холодовая цепь не нарушена, есть специальная упаковка в вакцинах, где внутри находятся хладоэлементы и сам паллет – ящик с вакцинами. Он оборудован специальным покрытием, которое удерживает температуру внутри. Также каждый ящик с вакцинами снабжен датчиком, который будет после вскрытия исследован. Этот датчик показывает, соблюдалась или нет холодовая цепь в период транспортировки. Поэтому все предусмотрено заранее, проблем никаких нет.

«Два-три дня – она уже пойдёт в регионы». Дмитрий Пиневич рассказал, когда начнут прививать китайской вакциной из новой партии-10

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Они сейчас находятся на складах, проходят контроль качества. Но с учетом того, что это уже третья партия – это вакцина, которая квалифицирована ВОЗ – в том числе для нас не вызывает никакого сомнения ее качество. Поэтому буквально два-три дня – она уже пойдет в регионы, ее ждут. И пользуясь этим информационным случаем, призываем всех, кто не вакцинировался, привиться любым типом вакцины, которая у нас есть в стране. Для каждой вакцины есть свое применение и свой контингент. Мы еще раз подчеркиваем, что заинтересованы в данной вакцине и в дальнейшем стратегическом взаимодействии по данному направлению.

# Вакцинация # общество # Дмитрий Пиневич # Дмитрий Альховик # Фотофакт

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