Она участвовала в «Голос. Дети». Поговорили с белоруской, которая хочет стать известной певицей

Новости Беларуси. Что может быть лучше музыки? Каждый аккорд неповторим. У этой семьи к инструментам и нотам особое отношение. Сегодня мы в гостях у начинающей артистки Стефании Соколовой. Сейчас ей 16, но уже с малых лет она и музыка – неразлучны. Открыть незаурядный талант помогла мама, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Елена, мама Стефании:

Семья у нас большая: три дочери и сынок. Что касается Стефании, то она у нас как-то идет больше вперед по музыкальной линии. Я тоже музыкант и автор песен, преподаватель по вокалу. У меня два музыкальных образования, по жизни очень люблю музыку, творчество, детей, люблю этим заниматься. Поэтому у меня тоже много детей, а я одна в семье, поэтому я восполнила как бы такой фонд.

Каждый член семьи по-своему талантлив. Одна дочь играет на скрипке, другая на фортепиано, а брат время от времени пишет биты. Коллектив – то что надо. Ведь творчество у ребят в крови, и этого уже не отнять. По утрам все сбираются за завтраком, за большим столом, а в свободное время устраивают домашние концерты.

Стефания Соколова, участница международных детских песенных конкурсов:

Пением непрофессионально я занимаюсь с трех лет, мама мне привила любовь к музыке, развила мой талант. Профессионально я уже начала заниматься с шести лет. Спела в большом мамином ансамбле «Звездочка».

Впервые на большую сцену Стефания поднялась, когда ей было семь. Она полюбила зрителя и осознала, что без этой атмосферы уже не сможет. Стефания Соколова:

Я смотрю: один улыбается, один задумался, третий руками машет, четвертый хлопает. Для меня это было так интересно, что я поняла, что сцена – это мое будущее и мое настоящее. Эта звездочка сегодня сияет не только на белорусском небосклоне. Репетиции, концерты, заграничные путевки – все, как у взрослых, и самое главное – ни капли волнения и боязни сцены.

Стефания Соколова:

По международным конкурсам мама начала меня возить, потом на следующий год я поехала в Грузию. После Грузии у меня был «Славянский базар» в Витебске», на котором я заняла второе место, лауреат второй степени – чему я была очень рада – и начала двигаться дальше. В 11 лет я поехала на «Голос. Дети», в котором стала финалисткой, была в команде Меладзе. Это вообще шикарный человек, мне он очень понравился.

В 12 лет наша героиня побывала в Австралии, затем представила нашу страну на международном фестивале в Америке. Стефания – участница разнообразных песенных конкурсов и обладатель большого количества наград. А чтобы прекрасно выглядеть на любом концерте, услуги стилиста ей ни к чему: для этого у нее всегда под рукой свой персональный помощник и советчик.

Стефания Соколова:

Всегда с самого детства меня собирает мама: она визажист, стилист, парикмахер, вокалист, еще танцами занималась и может подсказать движение. Как ни крути, но будущая профессия была определена еще в детстве – преподаватель по вокалу и артистка эстрады. Девушка мечтает стать знаменитой певицей и покорить сцену как можно скорее. Многие песни из репертуара Стефании написала мама Елена. А этим летом юная исполнительница примерила на себя роль автора песен и записала собственную.

Сейчас она активно работает над новым треком и планирует выпустить его в ближайшее время. Хочется везде успеть: поиграть на инструменте, выучить песню, позаниматься в зале, помочь родным и, конечно же, уделить время друзьями и отдыху. Несмотря на многозадачность и быстрый жизненный ритм, ей все же удается совмещать приятное с полезным. Стефания Соколова:

Спорт – это очень важная часть нашей жизни, я считаю. Надо немножечко поддерживать свою фигуру и вообще здоровый образ жизни. Я с самого детства пытаюсь соединить очень много разной деятельности, в детстве занималась плаванием около четырех лет. Потом танцами, акробатикой, гимнастикой. Брат занимался греко-римской борьбой, он меня учил разным трюкам.

Самая любимая часть выступлений – это бурные овации. Симпатия зрителей навсегда украла сердце юного дарования. Стефания Соколова:

Я в детстве занималась с мамой вокалом. Отдельно – так себе, но если есть зрители, для меня это уже все: надо быть серьезной, надо все четко, все, как мама говорила. – А какие плюсы и минусы профессии?

Стефания Соколова:

Минусы, например, тебя узнают на улице, ты никак не спрячешься, тебе нельзя выглядеть плохо, должен всегда выглядеть хорошо. С какой-то стороны это плюс, люди подходят, берут автографы, ну а в каком-то и минус. Плюсы: я очень люблю сцену, люблю зрителей, аудиторию свою, дарить радость людям.