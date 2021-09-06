Прямой эфир

Она участвовала в «Голос. Дети». Поговорили с белоруской, которая хочет стать известной певицей

06 сентября 2021 12:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Что может быть лучше музыки? Каждый аккорд неповторим. У этой семьи к инструментам и нотам особое отношение. Сегодня мы в гостях у начинающей артистки Стефании Соколовой. Сейчас ей 16, но уже с малых лет она и музыка – неразлучны. Открыть незаурядный талант помогла мама, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Она участвовала в «Голос. Дети». Поговорили с белоруской, которая хочет стать известной певицей-1

Елена, мама Стефании:
Семья у нас большая: три дочери и сынок. Что касается Стефании, то она у нас как-то идет больше вперед по музыкальной линии. Я тоже музыкант и автор песен, преподаватель по вокалу. У меня два музыкальных образования, по жизни очень люблю музыку, творчество, детей, люблю этим заниматься. Поэтому у меня тоже много детей, а я одна в семье, поэтому я восполнила как бы такой фонд.

Она участвовала в «Голос. Дети». Поговорили с белоруской, которая хочет стать известной певицей-4

Каждый член семьи по-своему талантлив. Одна дочь играет на скрипке, другая на фортепиано, а брат время от времени пишет биты. Коллектив – то что надо. Ведь творчество у ребят в крови, и этого уже не отнять. По утрам все сбираются за завтраком, за большим столом, а в свободное время устраивают домашние концерты.

Она участвовала в «Голос. Дети». Поговорили с белоруской, которая хочет стать известной певицей-7

Стефания Соколова, участница международных детских песенных конкурсов:
Пением непрофессионально я занимаюсь с трех лет, мама мне привила любовь к музыке, развила мой талант. Профессионально я уже начала заниматься с шести лет. Спела в большом мамином ансамбле «Звездочка».

Она участвовала в «Голос. Дети». Поговорили с белоруской, которая хочет стать известной певицей-10

Впервые на большую сцену Стефания поднялась, когда ей было семь. Она полюбила зрителя и осознала, что без этой атмосферы уже не сможет. 

Стефания Соколова:
Я смотрю: один улыбается, один задумался, третий руками машет, четвертый хлопает.  Для меня это было так интересно, что я поняла, что сцена – это мое будущее и мое настоящее.

Эта звездочка сегодня сияет не только на белорусском небосклоне.  Репетиции, концерты, заграничные путевки – все, как у взрослых, и самое главное – ни капли волнения и боязни сцены.

Она участвовала в «Голос. Дети». Поговорили с белоруской, которая хочет стать известной певицей-13

Стефания Соколова:
По международным конкурсам мама начала меня возить, потом на следующий год я поехала в Грузию. После Грузии у меня был «Славянский базар» в Витебске», на котором я заняла второе место, лауреат второй степени – чему я была очень рада – и начала двигаться дальше. В 11 лет я поехала на «Голос. Дети», в котором стала финалисткой, была в команде Меладзе. Это вообще шикарный человек, мне он очень понравился. 

Она участвовала в «Голос. Дети». Поговорили с белоруской, которая хочет стать известной певицей-16

В 12 лет наша героиня побывала в Австралии, затем представила нашу страну на международном фестивале в Америке. Стефания – участница разнообразных песенных конкурсов и обладатель большого количества наград. А чтобы прекрасно выглядеть на любом концерте, услуги стилиста ей ни к чему: для этого у нее всегда под рукой свой персональный помощник и советчик.

Она участвовала в «Голос. Дети». Поговорили с белоруской, которая хочет стать известной певицей-19

Стефания Соколова:
Всегда с самого детства меня собирает мама: она визажист, стилист, парикмахер, вокалист, еще танцами занималась и может подсказать движение.

Как ни крути, но будущая профессия была определена еще в детстве – преподаватель по вокалу и артистка эстрады. Девушка мечтает стать знаменитой певицей и покорить сцену как можно скорее. Многие песни из репертуара Стефании написала мама Елена. А этим летом юная исполнительница примерила на себя роль автора песен и записала собственную.

Она участвовала в «Голос. Дети». Поговорили с белоруской, которая хочет стать известной певицей-22

Сейчас она активно работает над новым треком и планирует выпустить его в ближайшее время. Хочется везде успеть: поиграть на инструменте, выучить песню, позаниматься в зале, помочь родным и, конечно же, уделить время друзьями и отдыху. Несмотря на многозадачность и быстрый жизненный ритм, ей все же удается совмещать приятное с полезным.

Стефания Соколова:
Спорт – это очень важная часть нашей жизни, я считаю. Надо немножечко поддерживать свою фигуру и вообще здоровый образ жизни. Я с самого детства пытаюсь соединить очень много разной деятельности, в детстве  занималась плаванием около четырех лет. Потом танцами, акробатикой, гимнастикой. Брат занимался греко-римской борьбой, он меня учил разным трюкам.

Она участвовала в «Голос. Дети». Поговорили с белоруской, которая хочет стать известной певицей-25

Самая любимая часть выступлений – это бурные овации. Симпатия зрителей навсегда украла сердце юного дарования.

Стефания Соколова:
Я в детстве занималась с мамой вокалом. Отдельно – так себе, но если есть зрители, для меня это уже все: надо быть серьезной, надо все четко, все, как мама говорила.

– А какие плюсы и минусы профессии?

Она участвовала в «Голос. Дети». Поговорили с белоруской, которая хочет стать известной певицей-28

Стефания Соколова:
Минусы, например, тебя узнают на улице, ты никак не спрячешься, тебе нельзя выглядеть плохо, должен всегда выглядеть хорошо. С какой-то стороны это плюс, люди подходят, берут автографы, ну а в каком-то и минус. Плюсы: я очень люблю сцену, люблю зрителей, аудиторию свою, дарить радость людям.

Она участвовала в «Голос. Дети». Поговорили с белоруской, которая хочет стать известной певицей-31

Вот такая она, Стефания Соколова – юная талантливая восходящая звезда белорусской эстрады. Пусть мелодия ее души льется через край, слова сами складываются в рифмованные строки, вдохновляют окружающих и дарят хорошее настроение.

# Белорусская музыка # общество # Стефания Соколова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Два-три дня – она уже пойдёт в регионы». Дмитрий Пиневич рассказал, когда начнут прививать китайской вакциной из новой партии
06 сентября 2021 12:05

«Два-три дня – она уже пойдёт в регионы». Дмитрий Пиневич рассказал, когда начнут прививать китайской вакциной из новой партии

«Подумайте, как вы там приложите свои усилия». Лукашенко поручил главе «Белоруснефти» обратить внимание на гомельский регион
06 сентября 2021 11:21

«Подумайте, как вы там приложите свои усилия». Лукашенко поручил главе «Белоруснефти» обратить внимание на гомельский регион

Откуда брали информацию и как выглядел концлагерь изнутри? Воспоминания заключённых из Берёзы-Картузской
06 сентября 2021 10:30

Откуда брали информацию и как выглядел концлагерь изнутри? Воспоминания заключённых из Берёзы-Картузской