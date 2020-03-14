Над пепелищем летали пуховые перья. Её мать, рискуя жизнью, во время войны выносила из огня семейные фотографии

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Анна Братковская, жительница Слуцкого района:

Хочется посмотреть, а как же! Маме 42 года было, молодая ещё. Ой, боже мой.

В 1943 году эти фотографии горели вместе с людьми, которые с них же и улыбались. Каратели пришли так внезапно, что было даже не до семейных архивов, самим бы спастись. Почему её мама, рискуя жизнью, кинулась выносить семейные портреты, для Анны Афанасьевны до сих пор загадка. «Дождалась, пока я её снял, и всё кончилось». Фронтовой фотограф рассказал об уникальном снимке

Анна Братковская:

Фотографии эти вот наша мама и спасла. Все сгорели в домах. Мама моя на улицу выносила фотографии эти. Подушки вынесла, в подушки запихнула эти фотографии.

В том пожаре погибли 42 человека. Ещё не один день в гробовой тишине над пепелищем летали перья. Кроме фотографий в огне ничего не уцелело.

Анна Братковская:

Она сложила обложки, связала, и сюда за наволочку положила, и они лежали. А подушки как горели, наволочки обгорели, а обложки – они картонные, крепкие, вот они и вывалились. А немцам зачем они уже? Уже покончили с людьми, так фотографии им не нужны. Получилось, что мама Анны Афанасьевны, словно предвидев, позаботилась о памяти грядущих поколений. Ведь нашли уцелевшие семейные снимки, когда хоронили всё семью.

Анна Братковская:

Вот этот братик сгорел в огне, а я живая. И мама сгорела. Это сестра подобрала, а я уже так плакала, я ничего не видела.