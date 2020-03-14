К ветру добавятся дождь и мокрый снег, похолодает. Белорусские синоптики рассказали о погоде

Новости Беларуси. Беларусь во власти непогоды. Вот уже несколько дней в стране хозяйничает шквалистый ветер, местами его порывы достигали 30 м/с. Только за минувшие сутки от электричества было отключено свыше 1000 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнее всего пострадала Гродненская область. В регионе временные отключения особенно сильно сказались на Гродненском, Волковысском и Слонимском районах. Пострадали 109 населенных пунктов, в трети из них электроснабжение уже восстановлено.

«Ночью супруга разбудила оттого, что у нас авария». В Витебской области непогода обесточила 300 населённых пунктов

В самом областном центре метель осложнила ситуацию на дороге. Автомобилистам пришлось бороться с гололедом. Из-за сильного ветра несколько деревьев упали на проезжую часть и повредили машины. Никто из людей, к счастью, не пострадал.