Беларусь будет сотрудничать с Королевством Эсватини в области здравоохранения

Новый шаг в партнерстве с африканскими странами. Сегодня, 24 июня, Беларусь и Королевство Эсватини подписали карту сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый шаг в партнерстве с африканскими странами. Сегодня, 24 июня, Беларусь и Королевство Эсватини подписали карту сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны обсудили стратегию, в рамках которой планируется организация производства фармацевтических препаратов на территории Королевства с их последующей реализацией. Кроме того, партнерство направлено на обмен опытом в лечебных процессах и обучение африканских студентов в нашей стране.
Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Это только первый шаг для сотрудничества. В дальнейших планах – поставка медпрепаратов в Королевство и организация совместного предприятия.
Рассел Дламини, премьер-министр Эсватини:
Мы благодарим правительство Беларуси за приглашение и очень теплый прием нашей делегации. Мы очень впечатлены тем, что увидели в вашей стране.
Премьер-министр Эсватини также отметил, что их делегация была приятно удивлена высокой степенью самообеспеченности Беларуси в сферах продовольствия, технологий и медицины.