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Беларусь будет сотрудничать с Королевством Эсватини в области здравоохранения

24 июня 2024 16:52
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Новый шаг в партнерстве с африканскими странами. Сегодня, 24 июня, Беларусь и Королевство Эсватини подписали карту сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь будет сотрудничать с Королевством Эсватини в области здравоохранения-1

Стороны обсудили стратегию, в рамках которой планируется организация производства фармацевтических препаратов на территории Королевства с их последующей реализацией. Кроме того, партнерство направлено на обмен опытом в лечебных процессах и обучение африканских студентов в нашей стране.

Беларусь будет сотрудничать с Королевством Эсватини в области здравоохранения-4

Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Это только первый шаг для сотрудничества. В дальнейших планах поставка медпрепаратов в Королевство и организация совместного предприятия.

Беларусь будет сотрудничать с Королевством Эсватини в области здравоохранения-7

Рассел Дламини, премьер-министр Эсватини:
Мы благодарим правительство Беларуси за приглашение и очень теплый прием нашей делегации. Мы очень впечатлены тем, что увидели в вашей стране.

Премьер-министр Эсватини также отметил, что их делегация была приятно удивлена высокой степенью самообеспеченности Беларуси в сферах продовольствия, технологий и медицины.

# Международное сотрудничество # общество # Александр Старовойтов

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