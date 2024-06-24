Беларусь будет сотрудничать с Королевством Эсватини в области здравоохранения

Новый шаг в партнерстве с африканскими странами. Сегодня, 24 июня, Беларусь и Королевство Эсватини подписали карту сотрудничества в сфере здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны обсудили стратегию, в рамках которой планируется организация производства фармацевтических препаратов на территории Королевства с их последующей реализацией. Кроме того, партнерство направлено на обмен опытом в лечебных процессах и обучение африканских студентов в нашей стране.

Александр Старовойтов, з аместитель м инистра з дравоохранения Беларуси: Это только первый шаг для сотрудничества. В дальнейших планах – поставка медпрепаратов в Королевство и организация совместного предприятия.

Рассел Дламини, премьер-министр Эсватини:

Мы благодарим правительство Беларуси за приглашение и очень теплый прием нашей делегации. Мы очень впечатлены тем, что увидели в вашей стране.

Премьер-министр Эсватини также отметил, что их делегация была приятно удивлена высокой степенью самообеспеченности Беларуси в сферах продовольствия, технологий и медицины.