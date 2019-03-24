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В Гомельской и Брестской областях введено весеннее ограничение на лов рыбы. Штраф от 20 до 50 базовых

24 марта 2019 12:19
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Новости Беларуси. Весенний запрет на ловлю рыбы начал действовать в Гомельской и Брестской областях. Он продлится до 18 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельской и Брестской областях введено весеннее ограничение на лов рыбы. Штраф от 20 до 50 базовых-1

Во время нереста любительское рыболовство не запрещено полностью, но существенно ограничено. Рыбачить можно только одной удочкой или спиннингом в светлое время суток и с берега. Применение любых других средств или способов лова является нарушением. Запрещен в этот период и спуск на воду маломерных судов.

В Гомельской и Брестской областях введено весеннее ограничение на лов рыбы. Штраф от 20 до 50 базовых-4

Павел Новиков, начальник отдела Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Очень важно в данный период позволить рыбе отнерестится – с целью того, чтобы все биологические процессы по размножению и развитию икры прошли слаженно, в установленные природой сроки.

В Гомельской и Брестской областях введено весеннее ограничение на лов рыбы. Штраф от 20 до 50 базовых-7

Аналогично с раком узкопалым. Многие граждане в данный период, когда активно греет солнышко и раки поднимаются из толщи воды, к берегам подходят на прогрев, пользуются данной ситуацией и собирают их. Как и за незаконную добычу рыбы, ответственность будет в виде штрафа от 20 до 50 базовых величин с возмещение вреда, причиненного окружающей, среде в тройном размере.

В Гомельской и Брестской областях введено весеннее ограничение на лов рыбы. Штраф от 20 до 50 базовых-10

Стоит отметить, что причинение вреда на сумму более 2500 рублей является основанием для возбуждения уголовного дела.

# Рыбалка в Беларуси # общество # Павел Новиков # Фотофакт

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