В Гомельской и Брестской областях введено весеннее ограничение на лов рыбы. Штраф от 20 до 50 базовых

Новости Беларуси. Весенний запрет на ловлю рыбы начал действовать в Гомельской и Брестской областях. Он продлится до 18 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Весенний запрет на ловлю рыбы начал действовать в Гомельской и Брестской областях. Он продлится до 18 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время нереста любительское рыболовство не запрещено полностью, но существенно ограничено. Рыбачить можно только одной удочкой или спиннингом в светлое время суток и с берега. Применение любых других средств или способов лова является нарушением. Запрещен в этот период и спуск на воду маломерных судов.
Павел Новиков, начальник отдела Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Очень важно в данный период позволить рыбе отнерестится – с целью того, чтобы все биологические процессы по размножению и развитию икры прошли слаженно, в установленные природой сроки.
Аналогично с раком узкопалым. Многие граждане в данный период, когда активно греет солнышко и раки поднимаются из толщи воды, к берегам подходят на прогрев, пользуются данной ситуацией и собирают их. Как и за незаконную добычу рыбы, ответственность будет в виде штрафа от 20 до 50 базовых величин с возмещение вреда, причиненного окружающей, среде в тройном размере.
Стоит отметить, что причинение вреда на сумму более 2500 рублей является основанием для возбуждения уголовного дела.