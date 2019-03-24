В Гомельской и Брестской областях введено весеннее ограничение на лов рыбы. Штраф от 20 до 50 базовых

Новости Беларуси. Весенний запрет на ловлю рыбы начал действовать в Гомельской и Брестской областях. Он продлится до 18 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время нереста любительское рыболовство не запрещено полностью, но существенно ограничено. Рыбачить можно только одной удочкой или спиннингом в светлое время суток и с берега. Применение любых других средств или способов лова является нарушением. Запрещен в этот период и спуск на воду маломерных судов.

Павел Новиков, начальник отдела Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Очень важно в данный период позволить рыбе отнерестится – с целью того, чтобы все биологические процессы по размножению и развитию икры прошли слаженно, в установленные природой сроки.

Аналогично с раком узкопалым. Многие граждане в данный период, когда активно греет солнышко и раки поднимаются из толщи воды, к берегам подходят на прогрев, пользуются данной ситуацией и собирают их. Как и за незаконную добычу рыбы, ответственность будет в виде штрафа от 20 до 50 базовых величин с возмещение вреда, причиненного окружающей, среде в тройном размере.