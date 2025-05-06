В Минске начала вещание новая радиостанция с песнями военных лет и голосом Левитана

Издательский дом «Беларусь сегодня» на частоте 96.2 FM в Минске запустил вещание радиостанции «Радио Победа», где звучат песни военных лет и не только, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Событие приурочено к 80-летию Великой Победы – значимого праздника для суверенной страны.

Радиостанция «Победа» – мост между настоящим и прошлым – переносит слушателей в эпоху военных лет. «Синий платочек», «Катюша», «Дорожка фронтовая», «Майский вальс» – эти композиции знает каждый белорус. И это не просто о музыке. Включая победное радио, мы продолжаем чтить память тех, кто отдал жизнь за мир. Всего в репертуаре станции около 300 песен памяти. Рассказывают в эфире истории о создании каждой из них.

Вадим Шепет, главный редактор «Альфа Радио», «Радио Победа»:

Конечно же, песни все отобраны под Великую Победу, под настроение, по текстам, по аранжировкам. Мы старались подобрать такой единый, монолитный музыкальный материал. Но все равно акцент основной на песне военных лет. Хочется, чтобы любой гражданин, гость в белорусской столице, гость нашей страны, приехав сюда, включил «Радио Победа» и вот в этот замечательный праздник, в эти праздничные майские дни вспомнил те эмоции, атмосферу Великой Победы.