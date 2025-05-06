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О службе в Афганистане и выборе профессии военного – Валерий Гайдукевич в «Рецепте настоящего белоруса»

06 мая 2025 18:54
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Не пропустите новую серию авторского проекта Александра Осенко, который легко меняет офисный костюм на фартук и становится шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. В гостях – Валерий Гайдукевич. Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности приготовит то самое блюдо из детства и расскажет о службе в Афганистане, выборе профессии и почему мама не разговаривала с ним неделю, почему не стал моряком и о качествах командира.

Смотрите новый выпуск 11 мая в 10:15 на РТР-Беларусь.

О службе в Афганистане и выборе профессии военного – Валерий Гайдукевич в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Здравствуйте.

Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Добрый день.

Александр Осенко: 
Мы будем с вами готовить сегодня…

Валерий Гайдукевич:
Блюдо, которое я научился готовить с детства.

Александр Осенко: 
Итак, фарш в студию. Я по котлетам не спец. Товарищ генерал, командуйте.

О службе в Афганистане и выборе профессии военного – Валерий Гайдукевич в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Валерий Гайдукевич:
Когда я маме сказал, что я буду поступать в Рязанское десантное училище, она со мной неделю не разговаривала.

Александр Осенко: 
А чем был обусловлен выбор профессии военного?

Валерий Гайдукевич:
Меня военком уговаривал в моряки.

Александр Осенко: 
В небо тянет?

Валерий Гайдукевич:
Я плавать не умею.

Александр Осенко: 
Вы входили со своим подразделением в Афган одним из первых.

Валерий Гайдукевич:
Молодые пацаны, 18-19 лет.

Александр Осенко: 
Страха не было?

Валерий Гайдукевич:
Чем сложнее обстановка, тем собраннее должен быть командир.

О службе в Афганистане и выборе профессии военного – Валерий Гайдукевич в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко: 
Вы слишком рано женились.

Валерий Гайдукевич:
Я бы так не сказал. Если ты пришел один, то там соблазнов очень много.

Александр Осенко: 
Вы мечтали быть генералом?

Валерий Гайдукевич:
Здорово звучит – генерал Гайдукевич. И мне как-то запало.

Александр Осенко: 
Предлагаю пройти продегустировать.

Валерий Гайдукевич:
Давай.

# Валерий Гайдукевич # Александр Осенко

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