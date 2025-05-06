О службе в Афганистане и выборе профессии военного – Валерий Гайдукевич в «Рецепте настоящего белоруса»
Не пропустите новую серию авторского проекта Александра Осенко, который легко меняет офисный костюм на фартук и становится шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. В гостях – Валерий Гайдукевич. Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности приготовит то самое блюдо из детства и расскажет о службе в Афганистане, выборе профессии и почему мама не разговаривала с ним неделю, почему не стал моряком и о качествах командира.
Смотрите новый выпуск 11 мая в 10:15 на РТР-Беларусь.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте.
Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Добрый день.
Александр Осенко:
Мы будем с вами готовить сегодня…
Валерий Гайдукевич:
Блюдо, которое я научился готовить с детства.
Александр Осенко:
Итак, фарш в студию. Я по котлетам не спец. Товарищ генерал, командуйте.
Валерий Гайдукевич:
Когда я маме сказал, что я буду поступать в Рязанское десантное училище, она со мной неделю не разговаривала.
Александр Осенко:
А чем был обусловлен выбор профессии военного?
Валерий Гайдукевич:
Меня военком уговаривал в моряки.
Александр Осенко:
В небо тянет?
Валерий Гайдукевич:
Я плавать не умею.
Александр Осенко:
Вы входили со своим подразделением в Афган одним из первых.
Валерий Гайдукевич:
Молодые пацаны, 18-19 лет.
Александр Осенко:
Страха не было?
Валерий Гайдукевич:
Чем сложнее обстановка, тем собраннее должен быть командир.
Александр Осенко:
Вы слишком рано женились.
Валерий Гайдукевич:
Я бы так не сказал. Если ты пришел один, то там соблазнов очень много.
Александр Осенко:
Вы мечтали быть генералом?
Валерий Гайдукевич:
Здорово звучит – генерал Гайдукевич. И мне как-то запало.
Александр Осенко:
Предлагаю пройти продегустировать.
Валерий Гайдукевич:
Давай.