О службе в Афганистане и выборе профессии военного – Валерий Гайдукевич в «Рецепте настоящего белоруса»

Смотрите новый выпуск 11 мая в 10:15 на РТР-Беларусь.

Не пропустите новую серию авторского проекта Александра Осенко, который легко меняет офисный костюм на фартук и становится шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. В гостях – Валерий Гайдукевич. Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности приготовит то самое блюдо из детства и расскажет о службе в Афганистане, выборе профессии и почему мама не разговаривала с ним неделю, почему не стал моряком и о качествах командира.

Александр Осенко: Итак, фарш в студию. Я по котлетам не спец. Товарищ генерал, командуйте.

Валерий Гайдукевич: Блюдо, которое я научился готовить с детства.

Александр Осенко: Мы будем с вами готовить сегодня…

Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности: Добрый день.

Валерий Гайдукевич:

Когда я маме сказал, что я буду поступать в Рязанское десантное училище, она со мной неделю не разговаривала.

Александр Осенко:

А чем был обусловлен выбор профессии военного?

Валерий Гайдукевич:

Меня военком уговаривал в моряки.

Александр Осенко:

В небо тянет?

Валерий Гайдукевич:

Я плавать не умею.

Александр Осенко:

Вы входили со своим подразделением в Афган одним из первых.

Валерий Гайдукевич:

Молодые пацаны, 18-19 лет.

Александр Осенко:

Страха не было?

Валерий Гайдукевич:

Чем сложнее обстановка, тем собраннее должен быть командир.