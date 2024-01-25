Национальный художественный музей масштабно отметил 85-летие

Национальный художественный музей масштабно отметил юбилей – 85 лет. Сегодня в коллекции культурной сокровищницы свыше 30 тысяч произведений мирового искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравить коллектив музея со знаковой датой пришли их коллеги, бывшие сотрудники учреждения, а также известные деятели искусств. Праздничную концертную программу подготовили учащиеся Минской детской музыкальной школы № 1.

В честь юбилея Национального художественного музея состоялось торжественное открытие тематической выставки «Художественному – 85. Афиши и фотографии». В экспозиции собрали свыше 60 афиш и фотографий из архива музея и Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов. Все они отражают самые знаковые страницы музейной истории, начиная от государственной картинной галереи на Карла Маркса до крупнейшей культурной площадки страны. Отметим, что афиши в качестве экспонатов представлены впервые.

Надежда У сова, ведущий научный сотрудник Н ационального художественного музея Б еларуси: Самая ранняя афиша датируется 1945 годом. К сожалению, довоенных афиш не сохранилось, война не позволила им уцелеть, хотя они, безусловно, были. А последняя афиша датируется этим годом. Афиша 1945 года показывает 33 художника, которые уцелели в годы войны и организовали выставку, посвященную Дню Победы.

Анна Кононова, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:

Национальный художественный музей – это место силы, достояния национального. Это единственное учреждение в нашей стране, которое популяризирует, пропагандирует и проповедует изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство нашей страны. Это некий маяк духа, призванный воспитывать нашу нацию, наш народ.

Посетить выставку может каждый желающий. Она будет работать до 24 марта включительно.