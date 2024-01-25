Эти правила пользования электроприборами должен знать каждый! Вот как обезопасить себя и близких

Осторожно! Ток! Пренебрегая правилами пользования электроэнергией, взрослые и особенно дети нередко сталкиваются с серьезными травмами или даже гибелью.

Валерия Беспалова, инспектор энергогазинспекции ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор»:

Чаще всего люди не придают значения опасности поражения электрическим током, ведь его невозможно услышать и увидеть. Относятся халатно, используя неисправную электропроводку и электрооборудование. Не соблюдают технику безопасности.

Наиболее частыми причинами поражения в бытовых условиях являются нарушение изоляции внутри приборов, повреждение изоляции оболочки проводов, использование самодельных приборов, выключателей или розеток с поврежденным корпусом, временная проводка на скрутках, самопроизвольные попытки ремонта.