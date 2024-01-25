Как ухаживать за обувью зимой, чтобы защитить от влаги, соли и реагентов?

Ухоженная обувь – это не только красиво и элегантно, но еще и очень опрятно. Зима – прекрасное время года для прогулок и интересных фотосессий, однако для обуви это непростой период. Снег, дождь и соль испортят материал, если не знать, какой уход нужно соблюдать.

Максим Недвецкий, руководитель сервиса по уходу за обувью:

Важно сушить обувь зимой, потому что в такое холодное время года на улице присутствует снег и лед, за счет этого обувь становится мокрой и влажной.

Соль и реагенты, уже попавшие в структуру материала, очень сильно могут деформировать обувь и влиять на окрас. Кожаную подошву сушат на боку – так результат будет лучше.