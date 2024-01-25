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Лукашенко назначил нового министра здравоохранения Беларуси

25 января 2024 09:00
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 25 января, назначил нового министра здравоохранения. Им стал Александр Ходжаев, информирует Telegram-канал «Пул Первого». 

До этого он руководил РНПЦ психического здоровья, а ранее занимал должность в главном управлении медицинской помощи Минздрава. 

Во время назначения нового министра здравоохранения Александр Лукашенко высказался об экс-главе Минздрава Дмитрии Пиневиче: «Я вижу его в другой должности. Человек молодой, энергичный. Отпускать его «на покой» никто не собирается».

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Пиневич

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