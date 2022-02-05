Национальный фестиваль культур отменяли из-за пандемии. Как его проведут в 2022 году?

Новости Беларуси. Пока многие города мира испытывают культурный голод из-за пандемии, Минск продолжает радовать своих жителей, гостей столицы разнообразием выставок, экскурсий, театральных показов, культурно-просветительских мероприятий и кинопремьер. Сфера искусства приобретает современные формы, популярность обрела «Ночь музеев», минчане также охотно участвуют в таких мероприятиях, как День музейного селфи. О том, какие планы для досуга ожидать в ближайшее время, обсудим с начальником управления культуры Мингорисполкома. В студии программы «Большой город» на СТВ Виталий Брель. Екатерина Забенько, ведущая:

Отшумели, отгремели новогодние праздники, они были в информационном топе в свое время. Сейчас небольшой перерыв и, наверное, уже пора готовиться к летнему туристическому сезону. Сразу начну с нашего любимого национального фестиваля культур. В том году пришлось ограничиться днями России из-за пандемии. Какие перспективы уже на сезон 2022?

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Мы надеемся, честно скажу, что сезон 2022 будет намного богаче, чем сезон 2021. В прошлом году – все прекрасно знают, что коррективы внесла пандемия, и ряд гостей, которые принимали участие, стран, отказались. В этом году мы уже приглашали со стороны Российской Федерации и Грузии, и так далее, очень большой список. И ждем теперь ответ, что будет на нашей любимой площадке. Вместе с тем я, наверное, остановлюсь, что летний туристический сезон, есть такая концепция, конечно, начало года – мы все продумываем, отрабатываем, но вместе с тем концептуально мы хотим посвятить Верхний город Году исторической памяти. Конечно, будут и театральные вечера. Екатерина Забенько:

Многие мероприятия пройдут под знаком, выбранным для этого года.