«Был переломный момент». Студент и мастер спорта по армейскому рукопашному бою стал героем рубрики «Таланты Беларуси»

Стюша Тайм, блогер:

А мы продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». И сегодня мы познакомимся с Кириллом. Я знаю, ты отлично совмещаешь учебу на военном факультете БГУИР и спорт. Расскажешь нам про это?

Кирилл Гиро, курсант военного факультета БГУИР, мастер спорта по армейскому рукопашному бою:

Сегодня я вам об этом не только расскажу, но и покажу. Тренироваться нужно ежедневно и упорно. Стюша Тайм:

Наверное, главное – внутренняя мотивация. Кирилл Гиро:

Да, важен внутренний стержень. Как спортсмен – всегда добиваться результата, всегда идти только к лучшему.

Стюша Тайм:

Каким видом спорта занимаешься? Кирилл Гиро:

Я на данный момент занимаюсь армейским рукопашным боем. И являюсь мастером спорта в полевом. Стюша Тайм:

Сегодня у меня тренировку проводит мастер спорта. Так, что делать?

Кирилл Гиро:

Ползи. Стюша Тайм:

Да? А я смогу?

Кирилл Гиро:

Сначала я занимался вольной борьбой, затем поступил в колледж, там занимался уже смешанными единоборствами: MMA, UFC. Когда поступил на военный факультет, начал заниматься непосредственно армейским рукопашным боем. Берем кулак. Главное, чтобы большой палец был не внутри, потому что когда ты будешь бить, палец можно сломать. Чтобы побеждать, нужно развивать еще и силу. А в этом нам помогут тренажеры. Стюша Тайм:

Я так понимаю, переходим к силовым упражнениям? Кирилл Гиро:

Верно. Стюша Тайм:

Идем. Кирилл Гиро:

Итак, руки мы ставим по первой отметке либо по второй. Стюша Тайм:

А как легче? Кирилл Гиро:

Легче по первой.

Стюша Тайм:

Отлично. Я выбираю по первой. Кирилл Гиро:

Так, начинаем.

Стюша Тайм:

В каких соревнованиях ты участвовал? Кирилл Гиро:

Я ездил за Республику Беларусь на Европейские международные игры в Польшу. В принципе, занял там достойное третье место. Это для меня был дебют на международной арене. На военном факультете ездил на чемпионат Вооруженных Сил стран СНГ. Я являюсь двукратным чемпионом Республики Беларусь по армейскому рукопашному бою. Один год вошел в тройку, ну и сейчас тренируемся, и относительно скоро уже стартует еще один чемпионат Республики Беларусь, в котором тоже хочу занять первое место.

Стюша Тайм:

Было ли у тебя желание все бросить? Кирилл Гиро:

Да. Желание бросить было. Был переломный момент, когда были соревнования, на меня рассчитывали, на мой результат, но я вылетел в первом круге, в первом поединке. В тот момент я подумал, что, может, это не мое. Может, это мне не нужно. Но со временем принял решение заниматься дальше и достиг еще: не одну медаль взял, не один кубок, не одну победу принес сборной и в личном результате. Стюша Тайм:

Пару слов нашим телезрителям, которые будут нас смотреть, ребятам.