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Как название Скиделя связано с королевским прошлым Гродно? Вот что рассказал этот молодой историк о своей малой родине

05 февраля 2022 15:48
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Новости Беларуси. Как название Скиделя связано с королевским прошлым Гродно, судьба какой деревни легла в основу сюжета произведения белорусского классика и где зарыто золото Наполеона? Ответы ищет увлеченный молодой краевед родом из города-спутника Скидель. Он уверен, что каждый белорус должен помнить о своих корнях, и в Год исторической памяти пишет книгу об истории малой родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Любопытными фактами он поделился с нашим корреспондентом Галиной Буро.  

Как название Скиделя связано с королевским прошлым Гродно? Вот что рассказал этот молодой историк о своей малой родине-1

Евгений Мацута, краевед:  
Место, где мы находимся, у многих и ассоциируется с самим понятием города Скиделя, потому что две башни являются важным элементом в гербе города.  

Как название Скиделя связано с королевским прошлым Гродно? Вот что рассказал этот молодой историк о своей малой родине-4

Через арку дорога вела к усадьбе Четвертинских. Строение не уцелело, но его можно увидеть на рисунке Наполеона Орды. А вот сведений, когда и при каких обстоятельствах известный художник посещал Скидель, нет. Это и заинтересовало молодого краеведа Евгения Мацуто. С детства любитель исторических головоломок, он ищет ответы в архивах. Обнаружил, что город мог быть образован на 40 лет раньше общепризнанной даты, есть версия и по названию.  

Как название Скиделя связано с королевским прошлым Гродно? Вот что рассказал этот молодой историк о своей малой родине-7

Евгений Мацута:  
Слово «Скидель» (или «скидэлис») в переводе с балтского означает щит. Сам город первоначально основывался как застава в 30 километрах к королевскому городу Гродно. Скидельчане в тяжкий час вставали на пути врага.  

Как название Скиделя связано с королевским прошлым Гродно? Вот что рассказал этот молодой историк о своей малой родине-10

А еще Евгений рассказывает, как Скидель в XV-XVI веках славился своими кожевенными производствами, по реке Скиделянка курсировали торговые челны, и здесь же размещалось ополчение антисапеговской коалиции.  

Как название Скиделя связано с королевским прошлым Гродно? Вот что рассказал этот молодой историк о своей малой родине-13

Галина Буро, корреспондент:  
Особый интерес у молодого историка вызывает изучение самого древнего в Скиделе костела. Это была усыпальница древнего рода князей Четвертинских, и место овеяно множеством тайн – например, куда же все-таки пропали останки древнего рода? На все вопросы молодой историк ищет ответы.  

Для студента истфака гродненского вуза Скидель – малая родина. О городе Евгений уже опубликовал семь статей. А в Год исторической памяти пишет книгу.  

Как название Скиделя связано с королевским прошлым Гродно? Вот что рассказал этот молодой историк о своей малой родине-16

Евгений Мацута:  
В первую очередь я пишу эту книгу для обычных жителей города. Я пытаюсь возродить жанр, который был окончен в XVI веке, то есть хроники и летописи. Источники информации – от архивов до обычного общения с людьми.  

Объемный труд планирует завершить уже летом. Отдельные главы посвятит военному прошлому, как в 1939 году во время освободительного похода Красной армии местные активисты погибли в боях, сражаясь против польского угнетения, и как под Скиделем в Великую Отечественную войну фашисты сожгли вместе с жителями деревню Пузевичи.  

Как название Скиделя связано с королевским прошлым Гродно? Вот что рассказал этот молодой историк о своей малой родине-19

Евгений Мацута:  
Некогда Скидель посетил Янка Брыль и по рассказам о деревне Пузевичи написал свое произведение «Memento mori», которое переводится как «помни о смерти».  

Он уверен, даже небольшой населенный пункт может таить в себе важные фрагменты общей картины белорусского наследия.  

Евгений Мацута:  
Сохранение истории является необходимым качеством каждого человека. Да, в современном мире люди ушли больше к материальной части жизни, отдалились от духовной. Но нельзя забывать, кто мы, откуда мы есть и какая наша малая родина.  

Как название Скиделя связано с королевским прошлым Гродно? Вот что рассказал этот молодой историк о своей малой родине-22

Одной книгой, уверен, не ограничится. Ведь находит все новые факты. К тому же, по одной из городских легенд, армия Наполеона во время отступления закопала в Скиделе французское золото. Где? Еще одна историческая головоломка.  

# Год исторической памяти # общество # Евгений Мацута # Галина Буро # Фотофакт

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