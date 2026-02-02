Национальное достояние с мировой известностью! Чем дрибинские валенки покорили Милан?

В Дрибинском районном историко-этнографическом музее валенки не просто хранятся как экспонаты, а их там продолжают делать. Попутно здесь рассказывают, как из грубой шерсти получается теплая и надежная обувь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как старинное ремесло шагает в будущее, расскажет Юлия Мычка.

Юлия Мычка, корреспондент:

В век нанотехнологий, когда для обогрева обуви используют батарейки и провода, есть пара, которая выдерживает лютый мороз и сделана всего лишь из одного материала. Мы в Дрибине, столице валенок, где эту обувь делают исключительно руками.

Эти авторские валенки сваляли в Дрибинском музее шаповалов. Сегодня они часть экспозиции, которая мгновенно меняет представление о массовом виде обуви. И превращает каждую пару в предмет роскоши и искусства. И интерес к ним не ослабевает: каждый год около сотни человек обращаются в музей в поисках мастера.

Жанна Климова, директор Дрибинского историко-этнографического музея:

В этом году зима у нас выдалась морозная, снежная, холодная. Но наши дрибинские валенки актуальны круглый год. И летом, и весной, и осенью. Зимой спрос возрос, у нас очень много заказов. Музей – это уникальное место, где можно познакомиться не только с историей ремесла, но и увидеть сам процесс: как из неприглядной копны шерсти рождается почти невесомый шерстяной башмачок.

Когда-то этот ритмичный стук можно было услышать почти в каждом доме Дрибинщины. Дело было почетным и прибыльным. Здесь работали две чесальни, и возы с шерстью выстраивались в очередь. Секретную технологию старались не афишировать – передавали из рук в руки. Больше того, чтобы избежать, так сказать, промышленного шпионажа, дрибинские шаповалы даже придумали свой тайный язык. Сегодня в районе живут полтора десятка мастеров. Один из них – Владимир Осиповский, который работает в музее и продолжает дело мамы. Свой первый валенок он свалял еще в детстве, буквально стащив у матери полкилограмма шерсти.

Владимир Осиповский, мастер-шаповал Дрибинского историко-этнографического музея:

Когда мама приехала через двое-трое суток, я показал радостный. Она посмотрела: молодец. Когда прощупала, говорит: на первый раз нормально, кто ничего не делает, тот не ошибается. Не обанкротили дрибинских шаповалов ни теплые зимы, ни высокая цена товара. В народе счет простой: пара валенок всегда стоила как две телеги дров. Сегодня это около 500 рублей. Удивительно? Только для тех, кто не видел, как они рождаются. На одну пару 43-го размера мастер тратит минимум три дня и выполняет 40 трудоемких операций. Зато и служить такая пара может лет 40. Владимир Осиповский:

Валенки – это мои детки. Мама хочет, чтобы ребенок был умный, красивый. Я тоже хочу, чтобы были красивые валеночки, чтобы они грели, согревали кому-то ноги, чтобы человек вспоминал с теплом.