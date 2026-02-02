Забота о ближнем лишней не бывает. Как белорусы справляются с экстремальными морозами

Самую холодную ночь с начала нынешней зимы пережили белорусы. Давно мы не применяли слово «трескучие» по отношению к морозам. Сегодня оно снова звучит вполне уместно. Местами столбик термометра опустился до отметки -31 градус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В отдельных районах Витебской и Брестской областей отменили занятия в школах. ГАИ оказывает помощь водителям на дорогах, для пешеходов Красный Крест развернул пункты обогрева. Благодаря принятым мерам сильный мороз не нарушил жизнеобеспечение населенных пунктов. Более того, даже в таких условиях, когда холод испытывает технику и людей, в Республиканский научно-практический центр «Кардиология» на вертолете МЧС были успешно доставлены два донорских сердца для трансплантации. Врачи провели жизненно важные операции.

Этот учебный день Дарья Матлахова проводит дома. Третьеклассница выполняет задания, не покидая своей комнаты. Еще вчера в школьный чат пришло сообщение о том, что подвоз в сельскую школу решили отменить ради безопасности детей. Предварительно классные руководители обзвонили семьи, чтобы узнать, есть ли кому присмотреть за учащимися днем. Алина Матлахова, жительница деревни Логуны:

Если что-то происходит с автобусом, нам всегда сообщают. Я сама так 11 лет проездила на автобусе, знаю, что это такое. Для ребенка, конечно, расстройство, а для меня – зато раньше не поднимемся. Хорошо. Кроме Дарьи, на домашнем обучении сегодня остались еще 85 учеников Носовичской школы.

Наталья Победина, директор Носовичской средней школы:

Родители эту инициативу поддержали, потому что очень сильные морозы. А для остальных детей, которые не на подвозе, был организован образовательный процесс. Родители сами могли решить: отправлять детей в школу или нет. По расписанию у нас обычный образовательный процесс.

Подвоз детей в учебные заведения не совершали в 15 районах Гомельской области. А в школах Глубокского и Докшицкого районов Витебской области, а также Пружанского в Брестской из-за морозов и вовсе полностью отменили занятия. Такое решение приняли местные власти. Всего же в школы не пошли порядка 544 тысяч учащихся – это более 60 % от тех, кто занимается в первую смену. Тем временем в Министерстве образования напоминают: родители могут сами решить, отправлять ли ребенка в школу или детский сад, но должны предупредить об этом классного руководителя или воспитателя. В Беларуси из-за морозов более 540 тыс. школьников не приступили к занятиям – Минобразования.

Взрослые тоже не все смогли утром выехать на работу на своих автомобилях – день замерших аккумуляторов и топлива. Хуже, когда такая ситуация случается прямо в дороге. Потому наряды ГАИ выезжают на патрулирование с зимним арсеналом. В багажнике пусковые провода, буксировочный трос и лопата – за морозное утро все это пригодились не раз. Профсоюзы закупили тепловые пушки для промпредприятий для поддержания температурного режима. Морозы не нарушили жизнеобеспечение населенных пунктов. Энергетики дозируют нагрузку на теплосистемы, сотрудники аэропорта Минск и железнодорожники ведут круглосуточный мониторинг инфраструктуры, чтобы в экстренном случае вовремя среагировать.