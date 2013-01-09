Национальная библиотека Беларуси: К нам стали обращаться жители России, Австрии, Венгрии, Украины

Новости Беларуси. 9 января во Дворце Республики прошла церемония вручения наград «За духовное возрождение» и специальных премий Президента. Среди тех, кто удостоен специальной премии – коллектив Национальной библиотеки. За вклад в развитие библиотечного дела и сохранение книжного наследия Беларуси. Только за два года в страну вернулись свыше 300 рукописных и печатных изданий, половина из них – редкие и ценные белорусские книги.

Нотная рукопись конца XVIII века – одно из последних приобретений Национальной библиотеки. Ирмолой, или сборник церковных гимнов, – из Гомельской области. На страницах – воск: когда-то эти ноты читали при свечах. Сейчас едва ли вот так сходу удастся расшифровать крюковые строки, но на полке сборник не пылится – то и дело старые ноты приходят изучать из Академии музыки.

А вот синодик того же периода. Страницы цельногравированые. На обратной стороне пусто – слишком большой оттиск, чтобы использовать обе стороны. Картинки разукрашены вручную. Синодик был создан в России, но бытовал у белорусских старообрядников.

Галина Киреева, заведующая отделом книговедения Национальной Библиотеки Беларуси:

Предки читали эти книги и, более того, дописывали, потому что помимо самого синодика здесь есть помянник.

Только в 2012 году приобрели 580 документов. Разной ценности. Самые старинные – XVI-XVII века. Как, например, два тома «Великого искусства артиллерии». Автор – военный инженер армии ВКЛ Казимир Семенович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но сохранение культурных раритетов и факсимильные издания – это лишь одно из направлений. Во времена Интернета главная библиотека страны просто обязана идти в ногу со временем.

Елена Долгополова, первый заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:

Достаточно активно у нас развивается такое направление как электронная доставка документов. Мы ввели дополнительную возможность для наших пользователей оплатить ее услуги, воспользовавшись либо зарплатной карточкой, либо карточкой Интернет-банкинга. В три раза за шесть месяцев возросло количество заказов, потому что к нам стали обращаться жители России, Австрии, Венгрии, Украины.

А кроме, собственно, поиска информации – встречи с писателями, выставки и мультимедийные проекты.

Федор Ястреб, заведующий отделом галерейно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси:

Першы крок зроблен яшчэ на выстаўцы, прысвечанай Максіму Багадановічу. Зрабіць такой праект было для нас справай гонару і чэсці. Выкарыстоўваючы і прапагандуючы свае кніжныя фонды, пашыраць веды тых, кто прыходіць на мастацкі праэкт, на тэх тэмах, якія падымаюцца ў мастацкім творы.

Только в прошлом году – 15 крупных акций, в том числе «Белорусскую книгу – в регионы», благодаря чему свои фонды пополнили сельские библиотеки, воинские части и детские дома.