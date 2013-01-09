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В Беларуси будет восстановлена кафедра деревянного зодчества

09 января 2013 06:32
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Новости Беларуси. В Беларуси намерены возродить профессиональную школу деревянного зодчества. Акцент на популяризации этого направления  сделает Минстройархитектуры.

Новый 2013 объявлен ведомством годом белорусского деревянного зодчества. Для этого в одном из высших заведений будет восстановлена соответствующая кафедра и начата подготовка специалистов.

Также планируется провести ряд конкурсов на лучшее архитектурное произведение с использованием деревянных конструкций. К слову их можно использовать при возведении складских, производственных, социальных и спортивных объектов, а также строительстве многоэтажных зданий.

Например, в Лондоне сейчас строится небоскреб с использованием деревянных каркасных конструкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Образование # Архитектура

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