В Беларуси будет восстановлена кафедра деревянного зодчества

Новости Беларуси. В Беларуси намерены возродить профессиональную школу деревянного зодчества. Акцент на популяризации этого направления сделает Минстройархитектуры.

Новый 2013 объявлен ведомством годом белорусского деревянного зодчества. Для этого в одном из высших заведений будет восстановлена соответствующая кафедра и начата подготовка специалистов.

Также планируется провести ряд конкурсов на лучшее архитектурное произведение с использованием деревянных конструкций. К слову их можно использовать при возведении складских, производственных, социальных и спортивных объектов, а также строительстве многоэтажных зданий.

Например, в Лондоне сейчас строится небоскреб с использованием деревянных каркасных конструкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.