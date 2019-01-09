Церемония вручения премий «За духовное возрождение» и специальных премий Президента состоится 9 января

Новости Беларуси. Педагоги, врачи, культурные и общественные деятели. Лучшие из лучших удостоены премии «За духовное возрождение» и специальной премии Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот раз среди лауреатов коллектив Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Дети проходят здесь усиленный курс реабилитации. Многие из них, повзрослев, становятся самостоятельными.

Ольга Володько, медсестра Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития: Дети очень разные. Работаем с ними, каждого знаем. Индивидуально находим подход. Где-то жестами. Есть дети, которые разговаривают. Легко с ними найти контакт.

Вячеслав Климович, директор Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития:

Я считаю, что на данный момент дома-интернаты переполняются детьми, которые свободно могут жить в обществе. Государство оказывает очень большую опеку для этих детей. Но, исходя из нашей практики, они могут самостоятельно жить под опекой центров социального обслуживания населения.

Всего по итогам 2018 года присуждены четыре премии Президента «За духовное возрождение». Высокой награды также удостоены коллективы Библейской комиссии Белорусской православной церкви и Секции по переводу литургических текстов и официальных документов католической церкви. Отмечены и сотрудники Белорусского детского хосписа, а также авторы песен о Беларуси Юлия Быкова и Евгений Олейник.