Школа с двумя бассейнами и двумя спортзалами открылась в минском микрорайоне Каменная Горка

Новости Беларуси. Школа нового образца открылась 9 января в минском микрорайоне Каменная Горка. Новостройка – первое за несколько лет учреждение образования, построенное с учетом потребностей современных учеников.

Средняя школа нового типа – это четырехэтажное здание, в котором более тысячи детей не только выучат, но и полечат, разовьют физические и творческие навыки.

Ретро-колокольчик в руках первоклашки, пожалуй, то единственное, что напоминает образ школы старого типа. Экономить на детях не стали, хоть проект «с бонусами» и стоит на треть дороже.

Несмотря на то, что на календаре отнюдь не первое сентября, в день открытия в школе начались и первые уроки. Больше полутысячи учеников, а это жители разрастающейся Каменной Горки, их ждали с нетерпением.

Вадим Сырица, директор средней школы № 59 Минска:

Сдались у нас много домов-новостроек, детям очень далеко было ездить в школу. Открытие этой школы позволило им благополучно добираться.

Школу построили за полтора года. А вот над архитектурным проектом работали несколько лет, чтобы предусмотреть все нюансы. Максимум внимания каждому ученику – новое веяние образовательного процесса. Грамотно спроектированные площади позволили сократить численность школьников в учебных классах. Сами же кабинеты оснастили мультимедийным оборудованием, открыли два спортзала, тренажерку, медкабинеты и, конечно же, гордость школы – бассейн.

Учащиеся:

Строители очень постарались, построили красивую школу. Лучше, чем прежняя.

Понравилось, что в этой школе строят бассейн, что все хорошо обставлено, уютно.

Новое здание рассчитано на 1020 учащихся и состоит из трех блоков. Кроме учебных классов оборудованы 17 специализированных кабинетов для лабораторных занятий. А еще есть радиоузел и актовый зал, в котором одновременно смогут смотреть фильмы около 300 учащихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Барташевич, главный архитектор проекта:

Это школы-дворцы. Они заслуживают повторения в городе.

Установлены знаки ограничения движения автомобилей. Если родители привозят детей, то, не доезжая до школы, есть парковка, где можно остановиться, высадить детей или встретить.

К слову, воспользоваться услугами школы, будь то бассейн или спортивные залы, могут и взрослые жители микрорайона.

Борис Васильев, глава администрации Фрунзенского района Минска:

Поставлена задача, чтобы все школы стали центрами, в которых могла бы более серьезно реализовываться программа по художественному воспитанию подрастающего поколения.

Ни один спортивный зал ни одной нашей школы не простаивает. С утра до вечера, если не школьники, то набираются группы, в том числе и платные, из взрослых, которые в свободное от учебного процесса времени могут заниматься там любимыми видами спорта.

Проект средней школы станет типовым. Большинство образовательных новостроек будут возводиться в такой же комплектации, исключительно с бассейнами. Следующее открытие – в микрорайонах Каменная Горка-3 и Масюковщина-3.